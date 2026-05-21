Quiénes son los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada cuatro participantes regresaron a la casa a través de repechaje y de los Golden Tickets . Además, Santiago del Moro presentó a nueve nuevos participantes que se suman al certamen de Telefe, incluyendo a la mediática Charlotte Caniggia y a la esposa del Turco García.

De esta forma se suman 13 jugadores a los 12 que estaban en Gran Hermano , completando 25 competidores dentro de la casa más famosa del país y se arman una nueva etapa dentro del reality.

Los nuevos jugadores que ingresaron a Gran Hermano

Charlotte Caniggia

“Nací en Buenos Aires pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí a Europa”, comenzó contando la nueva participante. Afirmó que le gusta hacer de todo, limpiar, estar en su casa, “considero que soy un ángel, soy un ser de luz, iluminado… Quizás en las peleas puedo ser media mala”.

image Charlotte Caniggia, en Gran Hermano.

Matías Hanssen

Nació el Tucumán, pero vive en Buenos Aires. Tiene un emprendimiento de cepillos de dientes, “es algo que diseñé desde cero, mi objetivo principal es ser exitoso en mi emprendimiento”. Se define como una persona muy ambiciosa y competitiva, “no me vas a ganar ni jugando al ‘piedra, papel o tijera’". Además, confesó: “Voy sin ningún tipo de tapujos, sin ilusiones”.

image Matías Hassen.

Nenu López

Nació en Galicia, España, y se define como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora. “Vengo a demostrar que las rubias no son todas huecas”, afirmó la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que creció viendo Gran Hermano, que tiene todas las jugadas en su mente y que va a entrar a podar a todas las plantas. Para cerrar, confesó: “A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero soy muy transparente”.

image Nenu López.

Sebastián Cola

"Trabajo con un grupo de 100 personas todos los días, así que en Gran Hermano la descoso. Yo sé que soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente y no me canso de decirlo. Tengo una personalidad fuerte, no me enojo nunca, soy un quilombo. Estoy acá y vengo a romperla, soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición”, dijo.

image Sebastián Cola.

Tati Luna

Es de Montevideo, estudia abogacía y afirma tener un carácter muy fuerte. “Compleja, auténtica, muy espontánea, soy sensible pero no débil, no me achico ante nadie. Soy una persona que despierta pasiones, algunos me aman y otros me odian, a mí me importa que me conozcan a fondo, y si me van a amar u odiar, sea con fundamento”, se presentó la nueva participante.

image Tati Luna.

Juan Carlos López

Se presenta como argentino, bailarín, stripper y una persona que no le importan los prejuicios. “Creo que hay dos cosas importantes en la vida, aprender y divertirse”, compartió. Sin dudarlo, el nuevo jugador confesó que no busca el amor, porque le encanta estar soltero, pero que siempre está abierto a conocer a alguien.

image Juan Carlos López.

Steffany Pereira

Su mamá es brasilera y su papá es paraguayo, así que se define como “brasiguaya”. Es influencer y figura pública en Paraguay. Se define como una persona alegre, un poco creída y muy vanidosa. “Seguramente cuando entre en la casa de Gran Hermano voy a enloquecer, de tan feliz que voy a estar. Pero si me buscan, me van a encontrar”, sentenció la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada.

image Steffany Pereira.

Leandro Nigro

Es de Zárate, Provincia de Buenos Aires, se dedica a las redes sociales, es creador de contenido, influencer y streamer, donde hace contenido principalmente de fútbol. “Soy enfermo fanático de San Lorenzo por mi viejo y representa algo muy importante en mi vida”, reveló el jugador. Se define como una persona muy competitiva, orgullosa, odia la gente falsa y las mentiras. “Gran Hermano es un sueño que yo tenía, literalmente arranqué con las redes para poder en algún momento entrar a Gran Hermano, así que esta es una oportunidad muy grande en mi vida”, dijo.

image Leandro Nigro.

Mariela Prieto

“Soy la señora del Turco García, hace 28 años que estamos juntos. Soy botinera, amo el fútbol. Es un loco ser la mujer del Turco García”, comenzó presentándose. Afirma que le gusta mucho la competencia y el programa. Sobre su personalidad afirma ser un poco avasallante, pero buena persona. Ante su ingreso a la casa de Gran Hermano, Mariela confesó: “Significa un desafío increíble, vengo a jugar, a pasarla lindo y a competir”.