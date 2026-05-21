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21 de mayo de 2026
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: Star Wars y un documental de "El Partido" de Argentina-Inglaterra

Los estrenos de cine llegan con “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, el documental "El Partido" y una comedia con Natalia Oreiro y Gael García Bernal.

Nueva entrega de Star Wars.&nbsp;

Nueva entrega de Star Wars. 

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, una nueva entrega de exitosa saga, con "El Partido" sobre Argentina e Inglaterra en México 86 y con una comedia con Natalia Oreiro y Gael García Bernal. Completan la cartelera películas de terror, de historia biográfica y de animación.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Director: Jon Favreau.

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Elenco: Pedro Pascal, Sigourney Weaver.

Síntesis: el cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin, y su joven aprendiz, Grogu. (Ciencia Ficción, Estados Unidos).

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El Partido

Directores: Juan Cabral, Santiago Franco.

Síntesis: con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - la película reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra.

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Nada entre los dos

Director: Juan Taratuto.

Elenco: Natalia Oreiro, Gael García Bernal.

Síntesis: Guillermo y Mechi se conocen en un viaje laboral de la empresa para la que trabajan. Ambos están casados y arrastran vidas que ya no los representan: él, atrapado en un matrimonio rutinario bajo la presión de un suegro que parece manejarlo; ella, con un trabajo que no la identifica, un marido lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza. (Comedia, Argentina).

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Otros estrenos de cine

El pasajero del Diablo

Director: André Øvredal.

Elenco: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo.

Síntesis: después de que una joven pareja sea testigo de un espantoso accidente en la autopista, pronto se dan cuenta de que no se han marchado solos del lugar del siniestro, ya que una presencia demoníaca llamada «El Pasajero», que no descansará hasta acabar con ambos, convierte su aventura en furgoneta en una pesadilla. (Estados Unidos, Terror)

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La chica de Colonia

Director: Ido Fluk.

Elenco: Mala Emde, John Magaro, Michael Chernus.

Síntesis: basada en hechos reales. Una joven promotora adolescente intenta salvar contra todo pronóstico un legendario concierto de Keith Jarrett en 1975, enfrentándose a un caos logístico que amenaza con cancelar el evento antes de empezar. (Biográfica, Polonia, Alemania)

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Pequeños monstruos

Director: Denis Chernov.

Síntesis: el descuidado Finnick pierde su invisibilidad al activar accidentalmente la magia de un bastón ancestral, poniendo en peligro a todos los de su clase. Junto a su amiga Christine, deberá emprender una aventura para recuperar sus poderes y salvar a su especie. (Animación, Rusia)

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