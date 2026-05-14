Estrenos de cine: la nueva aventura de Guy Ritchie y otras películas que se las traen

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “En la zona gris”, la nueva aventura del director Guy Ritchie en la pantalla grande. La cartelera también se renueva con películas para todos los gustos, con terror, acción y comedia.

Síntesis: un equipo de operativos que vive en las sombras acepta una misión suicida: recuperar una fortuna robada a uno de los hombres más peligrosos del mundo. Pero cuando el plan se desmorona, el golpe perfecto se transforma en una guerra de engaños, poder y supervivencia. (Acción, Estados Unidos).

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Otros estrenos de cine

Obsesión

Director: Curry Barker.

Elenco: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson.

Síntesis: el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. (Terror, Estados Unidos)

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Exit 8

Director: Genki Kawamura.

Elenco: Kazunari Ninomiya, Yamato Kôchi, Naru Asanuma.

Síntesis: un hombre queda atrapado en un pasillo subterráneo de metro que se repite infinitamente, con la misión de encontrar la “Salida8”. Las reglas son claras: cada vez que detecte algo extraño (una anomalía), debe regresar al inicio; si no lo hace, se permite avanzar. Pero basta un solo error para comenzar otra vez. (Terror, Japón).

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You, me & Tuscany

Directora: Kat Coiro.

Elenco: Halle Bailey, Regé-Jean Page.

Síntesis: una joven que, tras perder su trabajo, viaja a Italia y se instala ilegalmente en la villa de un desconocido, provocando malentendidos familiares y un romance inesperado en la campiña toscana. (Comedia, Estados Unidos).