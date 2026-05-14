Master Stroke, la banda tributo a Queen, llega a El Padilla de Temperley

Tributo a Queen en El Padilla de Temperley.

Master Stroke , la reconocida banda tributo que le rinde un homenaje a las canciones y los clásicos de Queen y a la voz de Freddie Mercury, regresa a los escenarios de la región el sábado a El Padilla de Temperley.

Emanuel Caradoso , cantante de la banda, se topó con la música de Queen a través de sus padres en su más tierna edad. “Mis viejos escuchaban rock, rock internacional, rock nacional. Se respiraba mucha música y sonaba mucho Queen”, le cuenta a La Unión.

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“Las canciones son una recreación, algunas suenan como las versiones en vivo y otras son con las que están en los discos. Tratamos de hacer las canciones de la forma más fiel posible”, apunta.

También trabajan mucho desde la imagen de Queen, aunque sin emular por completo como lucían los miembros originales de la banda británico. “Lo visual es muy importante, replicamos la imagen pero no desde la caracterización. Hacemos un híbrido desde la imagen con algunos guiños”, explica.

image Tributo a Queen en El Padilla de Temperley.

Un tributo a Queen que nació en 2016

Esta historia nació en 2016 cuando Emanuel Caradoso y el guitarrista Brian Morua comienzan a realizar diferentes covers de Queen en sus canales de YouTube y otras redes sociales.

La repercusión de aquellos primeros videos generó que Brian May llegó a compartir en su cuenta de Facebook y Twitter la canción “Lily of the Valley”, alcanzando a fans de diversas partes del mundo.

Ese fue el impulso para iniciar la búsqueda del resto de los integrantes que conformarían, finalmente, un Golpe Maestro (Master Stroke). En 2018 la banda se completó con la llegada de Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados.

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El vínculo con Brian May, guitarrista de Queen

En 2021 Brian May comenzó a seguir en su Instagram personal al guitarrista Brian Morua. “Fue el mejor regalo que nos podía hacer”, apunta el cantante.

En septiembre del mismo año, Ema y Brian se proponen homenajear a Freddie Mercury por el aniversario de su cumpleaños con una reversión de armonías vocales y guitarras del himno “Dont Stop me Now”.

Brian May no pasa por alto tal homenaje y decide compartirlo en su Instagram personal junto a un emocionante texto: ¡Don´t stop me Now!

“Brian tomó nuestro trabajo de un montonazo de versiones que hay en las redes. Se tomó el trabajo de bajar nuestro video, se subirlo y compartir un texto hermoso. Fue muy falshero”, recuerda Emanuel.