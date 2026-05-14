Darán un nuevo curso en Lomas sobre manipulación segura de alimentos

El curso se dictará en la Cámara de Comercio de Lomas.

En la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora darán un curso de manipulación de alimentos para garantizar su adecuada preparación, conservación y consumo.

Destinada a empresarios , comerciantes y empleados que elaboren, fracciones, almacenen, expendan o transporten alimentos, la capacitación gratuita tendrá dos encuentros el martes 9 y 16 de junio, a las 15, en la sede de la Cámara ubicada sobre la calle Acevedo 46 .

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En cada uno se abordarán aspectos bromatológicos, microbiológicos y epidemiológicos generales; orientación sobre la manera de manipular los alimentos para que resulten seguros e inocuos; y conceptos de higiene y seguridad alimentaria .

También hablarán sobre las temperaturas adecuadas de cocción y conservación de alimentos, enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) y rutas comunes de contaminación cruzada.

El curso está avalado por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios de la Provincia de Buenos Aires (DIPA) y los interesados en anotarse tienen que llenar este formulario con sus datos.

Así fue la Ronda de Negocios en Lomas de Zamora

En Lomas se hizo una Ronda de Negocios con la participación de 240 empresas, pymes y cooperativas que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus servicios, concretar operaciones comerciales y sumar nuevos contactos.

En el Espacio Gea de la calle Loria 642 tuvo lugar el encuentro organizado por el Gobierno de la Provincia junto al Municipio y el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Lomas. Las empresas, pymes y cooperativas tuvieron más de 1.370 entrevistas formales de negocios y en muchos casos lograron concretar nuevas ventas.

Frente a un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, lo que se busca con estas jornadas es acompañar a las pymes y fortalecer el entramado productivo a nivel local.