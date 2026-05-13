Lomas: hacen chequeos médicos y aplican vacunas en la peatonal Laprida

En la peatonal Laprida de Lomas de Zamora volvió a funcionar la posta de salud del Municipio para que los vecinos se hagan controles médicos gratuitos .

Los martes y jueves, de 10 a 13, los profesionales atienden a la comunidad en la esquina de Laprida e Italia (sobre Italia mientras terminan las obras en Laprida) para hacer chequeos de presión arterial, glucemia y oximetría . Además, se aplican las vacunas que permiten completar el Calendario Nacional y son fundamentales para prevenir enfermedades.

La Secretaría de Salud se encarga de garantizar los servicios en distintos barrios. Hace unos días estuvieron en la renovada Plaza de los Italianos con un operativo de vacunación de calendario y antigripal para los vecinos. Luego atendieron a los animales con vacunación antirrábica, desparasitación y entrega de turnos para castración.

Los profesionales atienden los martes y jueves, de 10 a 13, en Laprida e Italia.

También organizaron un operativo de vacunación para más de 60 Bomberos Voluntarios de Lomas y más de 50 Veteranos de Malvinas. Mientras que entre febrero y abril desplegaron 11 operativos de salud en clubes de barrios para que más de 5 mil chicos y chicas tengan sus aptos físicos gratuitos y hagan deporte de forma segura durante todo el año.

Por su parte, más de 200 adultos mayores ya se hicieron controles médicos y estudios gratuitos a través de las jornadas de medicina preventiva en los Hospitales de Diagnóstico Inmediato de Banfield y Temperley. En una sola mañana, los vecinos tuvieron análisis de laboratorio, controles médicos clínicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, saturación, radiografías de tórax, electrocardiogramas y vacunación. También les dan turnos para ecografías abdominales, ginecológicas, mamarias y mamografías.

La peatonal de Lomas de Zamora se renueva

Para potenciar la actividad comercial y dar nuevas comodidades a los vecinos, el Municipio avanza con la remodelación de la peatonal Laprida. En las cuatro cuadras de Laprida y sus cruces con Italia, España y Meeks están haciendo 4 mil metros cuadrados de nuevas veredas e incorporando mobiliario urbano como pérgolas, bicicleteros y bebederos.

Además desplegarán 500 metros cuadrados de áreas verdes con canteros equipados con asientos, la plantación de 25 árboles y especies nativas que van a mejorar el paisaje y contribuir a la absorción del agua de lluvia. A esto, se sumará un sistema de iluminación con tendido subterráneo y nuevas luces para dar mayor visibilidad y seguridad.

El proyecto incluye mejoras para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia, instalación de cámaras de seguridad, nuevos cestos y puntos de reciclaje.