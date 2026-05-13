Las Escobas, el trío Marcos Monk, homenajean a Oscar Alemán

Las Escobas, el grupo del músico de la región Marcos Monk , presentan “Bésame mucho”, el primer adelanto de su nuevo disco, “OA, Las Escobas interpretan a Oscar Alemán” , un trabajo dedicado a homenajear la figura, la música y el legado del legendario guitarrista argentino.

En esta versión, la banda reinterpreta el clásico desde su identidad sonora, combinando elegancia, ritmo y una impronta contemporánea que dialoga con el espíritu de su obra.

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El sencillo anticipa un álbum que revisita su repertorio con respeto y personalidad, proyectando nuevas lecturas sobre un artista fundamental de la música popular.

La presentación oficial del disco será el próximo sábado a las 21 en Boedo y más alla, en Salcedo 3942, Capital. Se sumarán como invitadas Jorgelina Alemán, nieta de Oscar Alemán, y Delfina Cheb.

image Las Escobas, el grupo de Marcos Monk.

Las Escobas, entre el tango, el jazz y el swing

Las Escobas es un trio argentino integrado por Marcos Monk y Gaston Ruiz en guitarras y Facundo Tudisco en contrabajo. El proyecto nace en 2017 con el objetivo de abordar y difundir la obra de grandes referentes de la guitarra argentina, desde una mirada actual y con arreglos propios.

En 2020 se consolida la formación de dos guitarras y contrabajo y adopta el nombre “Las Escobas”, termino con el que Carlos Gardel se refería a sus guitarristas.

El grupo desarrolla una estética sonora precisa y expresiva, donde conviven el tango, el jazz, el swing y la música argentina, combinando tradición, virtuosismo y trabajo cameristico.

En 2024 editaron su primer disco dedicado a la obra de Juanjo Dominguez y actualmente presentan su segundo album centrado en la musica de Oscar Aleman.