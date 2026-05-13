miércoles 13 de mayo de 2026
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13 de mayo de 2026
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Las Escobas, el trío Marcos Monk, homenajean a Oscar Alemán

El trío que lidera Marcos Monk presenta su nuevo disco, donde le rinden homenaje a la figura del legendario guitarrista argentino.

Las Escobas, el trío de Marcos Monk.&nbsp;

Las Escobas, el trío de Marcos Monk. 

Las Escobas, el grupo del músico de la región Marcos Monk, presentan “Bésame mucho”, el primer adelanto de su nuevo disco, “OA, Las Escobas interpretan a Oscar Alemán”, un trabajo dedicado a homenajear la figura, la música y el legado del legendario guitarrista argentino.

En esta versión, la banda reinterpreta el clásico desde su identidad sonora, combinando elegancia, ritmo y una impronta contemporánea que dialoga con el espíritu de su obra.

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El sencillo anticipa un álbum que revisita su repertorio con respeto y personalidad, proyectando nuevas lecturas sobre un artista fundamental de la música popular.

La presentación oficial del disco será el próximo sábado a las 21 en Boedo y más alla, en Salcedo 3942, Capital. Se sumarán como invitadas Jorgelina Alemán, nieta de Oscar Alemán, y Delfina Cheb.

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Las Escobas, el grupo de Marcos Monk.

Las Escobas, el grupo de Marcos Monk.

Las Escobas, entre el tango, el jazz y el swing

Las Escobas es un trio argentino integrado por Marcos Monk y Gaston Ruiz en guitarras y Facundo Tudisco en contrabajo. El proyecto nace en 2017 con el objetivo de abordar y difundir la obra de grandes referentes de la guitarra argentina, desde una mirada actual y con arreglos propios.

En 2020 se consolida la formación de dos guitarras y contrabajo y adopta el nombre “Las Escobas”, termino con el que Carlos Gardel se refería a sus guitarristas.

El grupo desarrolla una estética sonora precisa y expresiva, donde conviven el tango, el jazz, el swing y la música argentina, combinando tradición, virtuosismo y trabajo cameristico.

En 2024 editaron su primer disco dedicado a la obra de Juanjo Dominguez y actualmente presentan su segundo album centrado en la musica de Oscar Aleman.

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