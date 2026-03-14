sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
Este sábado, desde las 18.30.

Turdera baila tango con un nuevo Encuentro Milonguero: cómo participar

Los vecinos de Turdera y alrededores podrán disfrutar de un evento lleno de música, baile y tango. La entrada es abierta y a la gorra.

El tango sigue más vivo que nunca en Turdera.

El tango sigue más vivo que nunca en Turdera.

La Plaza San Martín de Turdera vuelve a ser el escenario para un nuevo Encuentro Milonguero, donde todos los apasionados del tango podrán juntarse para disfrutar de música y baile. La jornada cultural se desarrollará este sábado 14 de marzo, con entrada abierta y a la gorra.

El profesor de tango Martín Risoli es quien está a cargo de la organización del Encuentro Milonguero, en compañía de su colega Silvia Barba. El evento se desarrollará a partir de las 18.30 en el anfiteatro que se encuentra en el espacio público ubicado en Suipacha y Zapiola, en pleno corazón de Turdera.

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Una clase de tango dará inicio al encuentro: allí, tanto principiantes como avanzados podrán aprender los pasos básicos y pulir distintas coreografías. No hay restricciones de edad ni de género para ser parte de la enseñanza a cargo de Risoli.

Una vez finalizada la clase, aproximadamente a las 19 comenzará la milonga propiamente dicha. El anfiteatro se llenará de parejas de baile, que se deleitarán con grandes clásicos del 2x4 y de otros géneros como el folklore, el rock, el cuarteto y la cumbia.

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Decenas de parejas asisten semanalmente a Turdera para disfrutar de una jornada familiar.

Decenas de parejas asisten semanalmente a Turdera para disfrutar de una jornada familiar.

“Todos los vecinos están invitados a disfrutar de una jornada llena de energía, baile y comunidad. Este espacio está lleno de energía y conexión, las cuales queremos compartir con todos los amantes del tango”, explicó Martín, muy comprometido con el proyecto que, a medida que pasa el tiempo, suma una mayor popularidad.

Todos los vecinos están invitados a disfrutar de una jornada llena de energía, baile y comunidad. Este espacio está lleno de energía y conexión, las cuales queremos compartir con todos los amantes del tango Todos los vecinos están invitados a disfrutar de una jornada llena de energía, baile y comunidad. Este espacio está lleno de energía y conexión, las cuales queremos compartir con todos los amantes del tango

Inmediatamente terminado el Encuentro Milonguero, los organizadores pasarán una gorra para que aquellos lomenses que quieran y puedan colaborar económicamente con el proyecto. El dinero que aporten los vecinos es clave para sostener la actividad, que busca mantener encendida la llama del tango en distintos rincones del distrito.

Además de la Plaza San Martín de Turdera, Risoli realiza encuentros de este estilo en Lomas centro, Banfield y hasta Monte Grande. Los interesados en conocer más sobre las jornadas pueden seguir todas las novedades en el Facebook personal de Martín.

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