viernes 13 de marzo de 2026
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13 de marzo de 2026
Este sábado.

El Club Juventud Obrera de Turdera abre su cuarta temporada teatral

La presentación del espectáculo de títeres “El Camino de Eva” dará inicio a un nuevo año lleno de cultura en Turdera. Las entradas ya están a la venta.

El Club Juventud Obrera de Turdera abre sus puertas e inaugura la cuarta temporada teatral.

El Club Juventud Obrera de Turdera abre sus puertas e inaugura la cuarta temporada teatral.

El Club Juventud Obrera de Turdera presenta formalmente la cuarta temporada teatral en su institución con la presentación del espectáculo de títeres para adultos “El Camino de Eva” a cargo de Laura Pagés: la función se llevará a cabo este sábado y las entradas ya están a la venta.

Jorge González, uno de los referentes de Turdera Club Teatral (espacio a cargo de la presentación de distintas obras), charló con el Diario La Unión y explicó que el espectáculo de títeres “El Camino de Eva” comenzará a partir de las 21 y se podrá disfrutar en la sala de teatro que se encuentra en la sede de la institución, ubicada en Santa Ana 335.

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La talentosa titiritera Laura Pagés presentará “El camino de Eva” (junto a Sergio Mercurio en la dirección, dramaturgia y luces; y Adrián Alonso en la musicalización), un trabajo que llegará por primera vez a la sala de teatro del Club Juventud Obrera de Turdera.

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Laura Pagés demostrará todo su talento en Turdera.

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La cultura, presente en Turdera y a disposición de los vecinos

La ausencia del estado nacional para hacerse cargo de necesidades prioritarias como la salud, la educación o el trabajo, nos hace imaginar que no va a ser diferente con la cultura. A pesar de todo esto, nosotros, con la fuerza y el impulso que nos dan los vecinos y amigos que en estos tres años de actividad han acompañado y muchísimas veces llenando nuestro teatro, este sábado inauguraremos la temporada 2026”, dijo Jorge, con enorme alegría.

La ausencia del estado nacional para hacerse cargo de necesidades prioritarias como la salud, la educación o el trabajo, nos hace imaginar que no va a ser diferente con la cultura. A pesar de todo esto, nosotros, con la fuerza y el impulso que nos dan los vecinos y amigos que en estos tres años de actividad han acompañado y muchísimas veces llenando nuestro teatro, este sábado inauguraremos la temporada 2026 La ausencia del estado nacional para hacerse cargo de necesidades prioritarias como la salud, la educación o el trabajo, nos hace imaginar que no va a ser diferente con la cultura. A pesar de todo esto, nosotros, con la fuerza y el impulso que nos dan los vecinos y amigos que en estos tres años de actividad han acompañado y muchísimas veces llenando nuestro teatro, este sábado inauguraremos la temporada 2026

El Club Juventud Obrera llevará a cabo la presentación de esta cuarta temporada teatral ampliando y mejorando su sala de teatro, lo que redundará sensiblemente las condiciones para disfrutar de los trabajos que allí se muestren a lo largo del año. “Hemos comenzado con un proceso de mejora acústica del espacio, a la vez que tenemos avanzada la finalización e instalación del nuevo escenario. Todo esto hará posible la presencia de más espectadores”, aclaró González.

Como si eso fuera poco, la institución pondrá a disposición su restobar, donde después de cada función los vecinos podrán optar por cenar exquisiteces preparadas en el lugar, a un precio más que accesible y ajustado a todos los bolsillos.

Las entradas ya se pueden conseguir de manera anticipada a un valor de $10.000. En caso de adquirirlas en puerta el mismo día de la función, el costo ascenderá a $13.000. Los vecinos de Lomas de Zamora que estén interesados en comprar tickets pueden comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1151583364.

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