Se viene el Festival de Acroyoga en el Parque Finky de Turdera con DJ en vivo

Este domingo a las 15 se presentará el festival de acroyoga en el Parque Finky de Turdera , pero en esta oportunidad estará basado en la temática ancestral latina. Como siempre apuntan a dar a conocer la práctica basada en hacer yoga en el aire, pero durante esta jornada incorporarán a un DJ en vivo, entre otras sorpresas.

El festival que organiza Acrolatina de este domingo de 15 a 19 apunta a reunir en un espacio público como es el parque a quienes practican acroyoga y a quienes quieren interiorizarse sobre la práctica que aporta múltiples beneficios y fomenta el armado de posturas en equipo.

Edy Lagoria, que es pionera de la disciplina en Lomas, resaltó : "Será una Jam Sureña de Acroyoga en la que apuntamos a sintonizar con nuestras raíces ancestrales".

Tanto la escenografía que colocarán en el parque como todo lo referente a la jornada contará con esa temática. "La palabra acroyoga significa alta unión, por lo que es la manera de vincular a la comunidad con el trabajo en equipo y esta disciplina está compuesta por yoga, acrobacia y masaje tailandés", explicó el profesor y formador de la disciplina.

Cómo será el festival gratuito en el Parque Finky de Turdera

Los que se acerquen este domingo en el horario ya especificado a San Basilio 771, Turdera, se van a encontrar con una primera entrada en calor con profes de yoga y acroyoga para luego dar lugar a la "jam" que es la práctica libre del acro donde no se basa en seguir una clase, sino en hacer las diferentes posturas en el aire y en compañía.

"La jam de acroyoga es un encuentro para la comunidad de practicantes, pero no se limita solo a estos, es un invitación abierta a todos los que sientan el llamado de aprender acroyoga", invitó Lagoria porque además se trata de una disciplina para todas las edades.

En esta oportunidad, estará en el parque el DJ Kingkho @djkingkho, quien se va a destacar con sus elevadas vibras porque pasará música especialmente pensada para el festival. "El DJ va a estar durante toda la jornada pasando música andina, latina y afropop porque el evento apunta a enraizar con nuestras raíces ancestrales", agregó el organizador del festival.

También habrá varios profesores de la disciplina que pertenecen a la zona sur para dar a conocer lo que hacen y en esta oportunidad incorporan el maquillaje artístico que también estará enfocado en la temática del festival. "Será para que cada participante pueda elegir un símbolo relacionado con lo ancestral así que habrá muchas alternativas", comentó el profe de acro que brinda clases en Lomas, Temperley y otras localidades de la zona Sur.

Para más información sobre el festival enviar un mensaje al número de WhatsApp: 1126056468