El Club Temperley entregó útiles a tres escuelas públicas de Lomas y resaltó el compromiso de los hinchas

El Club Temperley a través del departamento solidario concluyó una colecta exitosa con una gran entrega de donaciones.

Una gran colecta de útiles escolares logró e l Club Atlético Temperley tras más de un mes de campaña: colaboraron vecinos, hinchas y socios del Gasolero . Este lunes terminaron de entregar los kits que fueron distribuidos en tres escuelas públicas de Lomas de Zamora .

Se trata de la 7º campaña que organiza Temperley Solidaria a través del club y destacaron que ha sido la más productiva por la cantidad de útiles que pudieron juntar. "Estamos más que contentos porque no pensamos en llegar a donar a tres escuelas y con una cantidad muy buena porque se separaron kits escolares para que cada establecimiento pueda entregar en las aulas", detalló Valeria Aguilar que es una de las voluntarias del área solidaria del Gasolero.

No se achica. Crivelli, sobre las ilusiones de Temperley: "Ojalá se pueda dar el ascenso a Primera"

Las escuelas donde se entregaron las donaciones son: la Escuela Primaria N°2 "Juan Bautista Alberdi" de Temperley donde van varios chicos que también asisten al club, la Escuela Primaria Nº35 Joaquín J. Barneda de Turdera y la Escuela N° 74 Batalla De Maipú, ubicada en Llavallol.

Si bien el último sábado se citó a los directivos de cada escuela para entregar los kits escolares, esta mañana se terminaron de redistribuir las donaciones.

"Lo que hicimos fue separar distintos kit que contenían diferentes clases de útiles. Se recibía una determinada donación e inmediatamente se rotulaba para organizar bien las entregas", declaró feliz Aguilar tras la exitosa campaña.

Cuadernos, carpetas, hojas A4, lápices de colores, gomas, témperas, compaces, plasticolas, mochilas, libros, mapas, reglas, guardapolvos, mochilas, cartucheras, agendas y mucho más se separó para cada kit.

"Siempre comenzamos de menos a más y teníamos como objetivo llegar al menos a juntar para una escuela, que en principio fue la N°2, pero cuando la colecta fue creciendo comenzamos a contactar a la N°35 y por último la N°74", especificó la voluntaria y socia del club.

Ahora, esperan superar las expectativas en una próxima colecta, pero según detallaron será muy difícil superar la de este año por la excelente recepción que tuvo. "Agradecemos infinitamente a todas las personas que se sumaron al club a donar, que se acercaron a algunos de los puntos de acopio que instalamos en distintas fechas porque esto nos hace seguir adelante en el proyecto solidario que tanto valoramos", concluyó Aguilar.

Mirá el video de la entrega de donaciones