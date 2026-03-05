La tajante postura de Edith Pecorelli sobre el clásico Temperley – Los Andes

“A mí no me interesa para nada jugar con Los Andes”, remarcó Pecorelli, quien fue una de las personas que hipotecó su casa en forma de garantía para levantar la quiebra a comienzos de la década del 90. Y en esa línea, con la misma contundencia, agregó: “No podemos darle a Los Andes esa magnitud que no tiene”.
Temperley y Los Andes, un clásico que acaricia los 100 partidos.
En total, estas dos instituciones se enfrentaron en 95 oportunidades y después de lo que suceda en esta temporada, quedarán a sólo tres partidos de los 100.
El historial favorece al Milrayitas con 39 victorias, 35 empates y 31 derrotas, y acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota, producto de dos empates y dos victorias.
En ese sentido, Pecorelli fue por más y remarcó: “Una cosa era en la década del 60, 70 y 80, pero hoy es diferente. Yo no quiero jugar con Los Andes, yo quiero jugar en Primera”.
El mensaje de la referente de Temperley fue contundente en vísperas a una nueva edición del clásico (se jugará el último fin de semana de marzo) y sentenció: “Hoy quiero jugar con Lanús y con Banfield, si querés llamarlo clásico. Eso de estar desesperados por jugar con Los Andes, yo no lo comparto”.