La tajante postura de Edith Pecorelli sobre el clásico Temperley – Los Andes

Edith Pecorelli es un emblema de Temperley y dio su opinión sobre el clásico.

Edith Pecorelli es una institución dentro del mundo Temperley . Con un rol clave durante la quiebra, se convirtió en la primera presidenta mujer electa de un club de fútbol y hoy la nueva platea del estadio Alfredo Beranger lleva su nombre . Por eso, cuando habla de su amado Gasolero, sus palabras resuenan fuerte.

En una reciente entrevista con el Show de Temperley, la exdirigente se refirió al clásico contra Los Andes, que volverá a jugarse después de siete años y fue tajante con su respuesta.

“A mí no me interesa para nada jugar con Los Andes”, remarcó Pecorelli , quien fue una de las personas que hipotecó su casa en forma de garantía para levantar la quiebra a comienzos de la década del 90. Y en esa línea, con la misma contundencia, agregó: “No podemos darle a Los Andes esa magnitud que no tiene”.

En total, estas dos instituciones se enfrentaron en 95 oportunidades y después de lo que suceda en esta temporada, quedarán a sólo tres partidos de los 100.

El historial favorece al Milrayitas con 39 victorias, 35 empates y 31 derrotas, y acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota, producto de dos empates y dos victorias.

los andes y temperley primera nacional Los Andes y Temperley se volverán a ver las caras en la fecha 7 de la Primera Nacional.

A pesar de eso, en los últimos 10 años, se enfrentaron sólo una vez: en la temporada 2018-2019 de la Primera Nacional, con victoria por 1-0 del conjunto lomense. Durante este tiempo, apenas tres temporadas compartieron divisional.

En ese sentido, Pecorelli fue por más y remarcó: “Una cosa era en la década del 60, 70 y 80, pero hoy es diferente. Yo no quiero jugar con Los Andes, yo quiero jugar en Primera”.

El mensaje de la referente de Temperley fue contundente en vísperas a una nueva edición del clásico (se jugará el último fin de semana de marzo) y sentenció: “Hoy quiero jugar con Lanús y con Banfield, si querés llamarlo clásico. Eso de estar desesperados por jugar con Los Andes, yo no lo comparto”.