jueves 05 de marzo de 2026
Escribinos
5 de marzo de 2026
¿Qué dijo?

La tajante postura de Edith Pecorelli sobre el clásico Temperley – Los Andes

La exdirigente, cuyo nombre lleva la nueva platea, se refirió al derby barrial que se jugará en la fecha 7 de la Primera Nacional y sorprendió con sus palabras.

Edith Pecorelli es un emblema de Temperley y dio su opinión sobre el clásico.

Edith Pecorelli es un emblema de Temperley y dio su opinión sobre el clásico.

Lee además
Asi luce la nueva platea de Temperley.
Casa renovada.

Temperley inaugurará el domingo su nueva platea Edith Pecorelli
lucas angelini dejo en claro la mision de temperley en rafaela
Voz autorizada.

Lucas Angelini dejó en claro la misión de Temperley en Rafaela

“A mí no me interesa para nada jugar con Los Andes”, remarcó Pecorelli, quien fue una de las personas que hipotecó su casa en forma de garantía para levantar la quiebra a comienzos de la década del 90. Y en esa línea, con la misma contundencia, agregó: “No podemos darle a Los Andes esa magnitud que no tiene”.

Temperley y Los Andes, un clásico que acaricia los 100 partidos.

En total, estas dos instituciones se enfrentaron en 95 oportunidades y después de lo que suceda en esta temporada, quedarán a sólo tres partidos de los 100.

El historial favorece al Milrayitas con 39 victorias, 35 empates y 31 derrotas, y acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota, producto de dos empates y dos victorias.

los andes y temperley primera nacional
Los Andes y Temperley se volverán a ver las caras en la fecha 7 de la Primera Nacional.

Los Andes y Temperley se volverán a ver las caras en la fecha 7 de la Primera Nacional.

A pesar de eso, en los últimos 10 años, se enfrentaron sólo una vez: en la temporada 2018-2019 de la Primera Nacional, con victoria por 1-0 del conjunto lomense. Durante este tiempo, apenas tres temporadas compartieron divisional.

En ese sentido, Pecorelli fue por más y remarcó: “Una cosa era en la década del 60, 70 y 80, pero hoy es diferente. Yo no quiero jugar con Los Andes, yo quiero jugar en Primera”.

El mensaje de la referente de Temperley fue contundente en vísperas a una nueva edición del clásico (se jugará el último fin de semana de marzo) y sentenció: “Hoy quiero jugar con Lanús y con Banfield, si querés llamarlo clásico. Eso de estar desesperados por jugar con Los Andes, yo no lo comparto”.

Temas
Seguí leyendo

Temperley inaugurará el domingo su nueva platea Edith Pecorelli

Lucas Angelini dejó en claro la misión de Temperley en Rafaela

Temperley cayó ante Atlético Rafaela y perdió su invicto en la Primera Nacional

Domingo, sobre la derrota de Temperley: "Siempre duele"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mauricio Pellegrino fue contundente tras la caída de Lanús.
Caída inesperada.

Mauricio Pellegrino, contundente tras la derrota de Lanús: "No estuvimos en partido"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los peluqueros solidarios recorren instituciones de distintos barrios de Lomas.
Desde 2022.

Solidaridad en Lomas: cortan el pelo gratis en los barrios