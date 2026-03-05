La cooperativa Cotramel (ex Canale) de Llavallol incorporó el servicio de odontología abierto a la comunidad

El servicio de odontología ya está activo en la cooperativa ubicada en Llavallol.

Para que toda la comunidad pueda acercarse a hacer un control o tratamiento, la cooperativa Cotramel (Ex Canale) de Llavallol incorporó a su espacio un consultorio de odontología a muy bajo costo para los trabajadores y para todo vecino que lo necesita. Ya está activo y se puede sacar turno.

La iniciativa "Odontología para Todos" la realiza Cotramel junto a la odontóloga, Laura Morali con el objetivo de acercar un servicio accesible y de calidad a trabajadores y trabajadoras, y a toda persona que lo necesite, según detallaron.

Nicolás Macchi , uno de los responsables de la ex fábrica Canale explicó: "Sólo se abona una contribución de $5000 por la consulta y luego se paga lo que cada paciente necesita, pero a precios más que accesibles porque la idea es que todos puedan recibir este servicio. Nuestros trabajadores se han realizado extracciones y tratamientos a valores que no existen en otro lado".

El servicio se generó gracias a la idea del personal de Cotramel de incorporar más alternativas dentro del espacio y así fue que se contactaron con la odontóloga Morali para poder brindar atención, pero siempre pensando en precios populares. "Nosotros teníamos lo que era la enfermería de la fábrica así que el consultorio ya estaba en el lugar, estaba todo equipado, lo único que faltaba era el equipo de odontología que ya está instalado gracias a la profesional que incorporó todo lo necesario para la atención", explicaron sobre la nueva inclusión.

Cotramel apuesta a la inclusión en Llavallol

En Cotramel trabajan constantemente para llevar oportunidades a la comunidad, desde la capacitación de oficios, hasta este tipo de servicios a costos accesibles. "Creemos en el acceso a la salud como un derecho, por eso impulsamos este espacio", detallaron.

La iniciativa, además se hace en vinculación con la cooperativa Puerto Arcoíris, que es una cooperativa de trabajo dedicada a la inclusión de personas con capacidades distintas que genera trabajo para ellos y que también funciona en el espacio de Llavallol.

"De esta manera generamos el trabajo conjunto ya que el servicio está preparado para recibir a personas con capacidades diferentes, en un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos y todas", aseguraron.

Para consultas o sacar un turno hay que acercarse a Boulevard Santa Catalina 184, Llavallol o llamar al: 11 3857 5480

El video que compartió Cotramel