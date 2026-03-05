Gran Hermano Generación Dorada: así quedó la "placa planta"

Los jugadores fueron al confesionario para nominar por segunda vez en Gran Hermano Generación Dorada, en una noche especial, denominada de “placa planta” en el certamen de Telefe.
Los participantes debían votar a los llamados “plantas”, aquellos jugadores que, según la mirada de sus compañeros, no están generando contenido ni protagonismo.
Los más votados quedaron en placa negativa, rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro.
Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino son los integrantes de la segunda placa de Gran Hermano Generación Dorada.
Andrea del Boca: 2 a Tomy y 1 a Nazareno
Brian Sarmiento: 2 a Eduardo y 1 a Andrea
Yanina Zilli: 2 a Kennys y 1 a Yipio
Luana Fernández: 2 a Cinzia y 1 a Yipio
Franco Zunino: 2 a Eduardo y 1 a Lola
Juani Caruso: 2 a Cinzia y 1 a Nazareno
Franco Poggio: 2 a Yipio y 1 a Manuel
Carmiña Masi: 2 a Titi y 1 a Tomy
Jenny Mavinga: 2 a Cinzia y 1 a Lola
Pincoya Galvarini: 2 a Yipio y 1 a Eduardo
Manuel Íbero: 2 a Carlota y 1 a Eduardo
Martín Rodríguez: 2 a Sol y 1 a Lola
Lola Tomaszeuski: 2 a Zunino y 1 a Yipio
Emanuel Di Gioia: 2 a Nazareno y 1 a Tomy
Sol Abraham: 2 a Martín y 1 a Mavinga
Yipio Pintos (con el beneficio que le dio Lucero): 3 a Eduardo, 2 a Zunino y 1 a Luana
Nazareno Pompei: 2 a Yipio y 1 a Andrea
Nicolás Sícaro: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia
Titi Tcherkaski: 2 a Eduardo y 1 a Andrea
Tomy Riguera: 2 a Danelik y 1 a Yipio
Kennys Palacios: 2 a Martín y 1 a Cinzia
Cinzia Francischiello: 2 a Luana y 1 a Nicolás
Danelik Galazan: 2 a Titi y 1 a Tomy
Lolo Poggio: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia
Juanicar: fulminante
Eduardo: 15
Yipio: 10
Cinzia: 9
Tomy: 5
Martín: 4
Nazareno: 4
Titi: 4
Zunino: 4
Andrea: 3
Lola: 3
Luana: 3
Carlota: 2
Danelik: 2
Kennys: 2
Manu: 2
Sol: 2
Mavinga: 1
Nick: 1