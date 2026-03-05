Gran Hermano Generación Dorada: así quedó la "placa planta"

Los jugadores fueron al confesionario para nominar por segunda vez en Gran Hermano Generación Dorada , en una noche especial, denominada de “placa planta” en el certamen de Telefe .

Los participantes debían votar a los llamados “plantas”, aquellos jugadores que, según la mirada de sus compañeros, no están generando contenido ni protagonismo.

Gran Hermano: quién es el primer nominado de la "placa planta"

Los más votados quedaron en placa negativa, rumbo a la Gala de Eliminación del próximo lunes por la pantalla de Telefe y con la conducción de Santiago del Moro .

Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino son los integrantes de la segunda placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Los votos de la Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca: 2 a Tomy y 1 a Nazareno

Brian Sarmiento: 2 a Eduardo y 1 a Andrea

Yanina Zilli: 2 a Kennys y 1 a Yipio

Luana Fernández: 2 a Cinzia y 1 a Yipio

Franco Zunino: 2 a Eduardo y 1 a Lola

Juani Caruso: 2 a Cinzia y 1 a Nazareno

Franco Poggio: 2 a Yipio y 1 a Manuel

Carmiña Masi: 2 a Titi y 1 a Tomy

La placa planta de Gran Hermano Generación Dorada.

Jenny Mavinga: 2 a Cinzia y 1 a Lola

Pincoya Galvarini: 2 a Yipio y 1 a Eduardo

Manuel Íbero: 2 a Carlota y 1 a Eduardo

Martín Rodríguez: 2 a Sol y 1 a Lola

Lola Tomaszeuski: 2 a Zunino y 1 a Yipio

Emanuel Di Gioia: 2 a Nazareno y 1 a Tomy

Sol Abraham: 2 a Martín y 1 a Mavinga

Yipio Pintos (con el beneficio que le dio Lucero): 3 a Eduardo, 2 a Zunino y 1 a Luana

Nazareno Pompei: 2 a Yipio y 1 a Andrea

Nicolás Sícaro: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia

Titi Tcherkaski: 2 a Eduardo y 1 a Andrea

Tomy Riguera: 2 a Danelik y 1 a Yipio

Kennys Palacios: 2 a Martín y 1 a Cinzia

Cinzia Francischiello: 2 a Luana y 1 a Nicolás

Danelik Galazan: 2 a Titi y 1 a Tomy

Lolo Poggio: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia

Resultados de la segunda nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Juanicar: fulminante

Eduardo: 15

Yipio: 10

Cinzia: 9

Tomy: 5

Martín: 4

Nazareno: 4

Titi: 4

Zunino: 4

Andrea: 3

Lola: 3

Luana: 3

Carlota: 2

Danelik: 2

Kennys: 2

Manu: 2

Sol: 2

Mavinga: 1

Nick: 1