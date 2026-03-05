jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: así quedó la "placa planta"

Todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario y emitieron su voto en el certamen de Telefe.

Nueva nominación en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Nueva nominación en Gran Hermano Generación Dorada. 

Los jugadores fueron al confesionario para nominar por segunda vez en Gran Hermano Generación Dorada, en una noche especial, denominada de “placa planta” en el certamen de Telefe.

Los participantes debían votar a los llamados “plantas”, aquellos jugadores que, según la mirada de sus compañeros, no están generando contenido ni protagonismo.

La prueba de lidergo en Gran Hermano Generación Dorada. 
Andrea del Boca contra Brian Sarmiento. 
Se picó mal.

Andrea del Boca a Brian Sarmiento en GH: "Es un niño caprichoso"

Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino son los integrantes de la segunda placa de Gran Hermano Generación Dorada.

Los votos de la Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca: 2 a Tomy y 1 a Nazareno

Brian Sarmiento: 2 a Eduardo y 1 a Andrea

Yanina Zilli: 2 a Kennys y 1 a Yipio

Luana Fernández: 2 a Cinzia y 1 a Yipio

Franco Zunino: 2 a Eduardo y 1 a Lola

Juani Caruso: 2 a Cinzia y 1 a Nazareno

Franco Poggio: 2 a Yipio y 1 a Manuel

Carmiña Masi: 2 a Titi y 1 a Tomy

image
La placa planta de Gran Hermano Generación Dorada.

Jenny Mavinga: 2 a Cinzia y 1 a Lola

Pincoya Galvarini: 2 a Yipio y 1 a Eduardo

Manuel Íbero: 2 a Carlota y 1 a Eduardo

Martín Rodríguez: 2 a Sol y 1 a Lola

Lola Tomaszeuski: 2 a Zunino y 1 a Yipio

Emanuel Di Gioia: 2 a Nazareno y 1 a Tomy

Sol Abraham: 2 a Martín y 1 a Mavinga

Yipio Pintos (con el beneficio que le dio Lucero): 3 a Eduardo, 2 a Zunino y 1 a Luana

Nazareno Pompei: 2 a Yipio y 1 a Andrea

Nicolás Sícaro: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia

Titi Tcherkaski: 2 a Eduardo y 1 a Andrea

Tomy Riguera: 2 a Danelik y 1 a Yipio

Kennys Palacios: 2 a Martín y 1 a Cinzia

Cinzia Francischiello: 2 a Luana y 1 a Nicolás

Danelik Galazan: 2 a Titi y 1 a Tomy

Lolo Poggio: 2 a Eduardo y 1 a Cinzia

Resultados de la segunda nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Juanicar: fulminante

Eduardo: 15

Yipio: 10

Cinzia: 9

Tomy: 5

Martín: 4

Nazareno: 4

Titi: 4

Zunino: 4

Andrea: 3

Lola: 3

Luana: 3

Carlota: 2

Danelik: 2

Kennys: 2

Manu: 2

Sol: 2

Mavinga: 1

Nick: 1

