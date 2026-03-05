Mató a su pareja en Parque Barón y pide la domiciliaria: "Mi hijo me decía que ella lo iba a matar"

Marisa Rico , madre de Juan Maximiliano Molina , el hombre asesinado por su pareja en Parque Barón en noviembre pasado, aseguró que la acusada insiste en pedir su excarcelación, y desmintió su versión. "Lo mató de 15 puñaladas , pero dice que fue en defensa propia", sostuvo.

En diálogo con La Unión , la mujer afirmó que, en su presentación, la imputada se basó en que "necesita estar con urgencia con sus hijos". Sin embargo, ese argumento sería "sólo una estrategia" para esperar el juicio en su casa, con arresto domiciliario.

Según explicó Marisa, "nunca tuvo a los hijos, la custodia lo tiene una hermana y ella tiene una restricción perimetral por su estado de consumo y de violencia". Por ende, se opone a cualquier beneficio mientras cumpla la prisión preventiva y exige que "pague por lo que hizo".

Además, remarcó que su hijo sufría constantes maltratos de la acusada, al contrario de lo que ella había manifestado. "Tengo varios audios de mi hijo en los que me decía que ella lo iba a matar, pero no la podía sacar de la casa", recordó.

Juan Molina (1) Juan Maximiliano Molina junto a su madre.

A pesar de que su versión fue desestimada por la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI 9 de Lomas de Zamora, al momento de ser detenida, Laura Jazmín Ríos aseguró que era víctima de violencia de género y que se habría defendido.

"Primero intentó degollarlo, y cómo mi hijo se defendió, le cortó los brazos", precisó Marisa. "La puñalada que lo mató fue en el corazón, con un cuchillo que entra de izquierda a derecha de arriba hacia abajo", resaltó, en referencia a los datos aportados por la autopsia. "No fue defensa propia, ella usa eso para salvarse", agregó.

El crimen en Parque Barón

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 23 de noviembre pasado en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro). La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien fue detenida inmediatamente y se encuentra desde entonces tras las rejas.