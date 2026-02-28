El grave antecedente que tendría uno de los prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe

Mientras serían intensamente buscados por las autoridades, trascendió que uno de los prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe , el hombre de 31 años que fue asesinado el lunes pasado en Villa Centenario , ya contaría con un antecedente similar en el pasado.

Según infomaron a La Unión desde el entorno familiar de la víctima, uno de los asesinos estaría involucrado en otro homicidio por el que también sería buscado por la Justicia.

HOMICIDIO Buscan a dos prófugos por el crimen del lomense en Santiago del Estero

"Tiene pedido de captura por otro asesinato", indicó Joscelyn, la hermana de Miqueas, sobre el supuesto pasado delictivo de uno de los autores del crimen de su hermana.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Avenida Presidente Perón ( Camino Negro) e Itatí , donde la víctima se encontraba sentada frente a un kiosco al momento del ataque. El móvil del ataque habría sido una venganza por un conflicto previo.

De acuerdo a la recontrucción del caso, dos hermanos atacaron al joven, mientras un tercero esperaba en el auto con el que habrían escapado.

El crimen de Miqueas Arizpe

De acuerdo con el testimonio familiar, los asesinos primero le pegaron con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

Arizpe recibió asistencia tras la agresión, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron del escenario del hecho y su paradero es desconocido.

Mientras el caso es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora, los seres queridos de la víctima lo despidieron este jueves en una casa de sepelios de Banfield, ubicada en Avenida Santa Fe al 1100.