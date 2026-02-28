sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
Buscados.

El grave antecedente que tendría uno de los prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe

Familiares de la víctima aseguran que al menos uno de los autores del crimen ocurrido en Villa Centenario estaría involucrado en un hecho similar en el pasado.

Miqueas Arizpe, la víctima del crimen, tenía 31 años.

Miqueas Arizpe, la víctima del crimen, tenía 31 años.

Mientras serían intensamente buscados por las autoridades, trascendió que uno de los prófugos por el crimen de Miqueas Arizpe, el hombre de 31 años que fue asesinado el lunes pasado en Villa Centenario, ya contaría con un antecedente similar en el pasado.

Según infomaron a La Unión desde el entorno familiar de la víctima, uno de los asesinos estaría involucrado en otro homicidio por el que también sería buscado por la Justicia.

Lee además
Los objetos secuestrados en poder de los dos detenidos.
OPERATIVO

Dos prófugos fueron detenidos en Temperley: tenían pastillas de viagra
Ferrufino había viajado desde Lomas a Santiago del Estero.
HOMICIDIO

Buscan a dos prófugos por el crimen del lomense en Santiago del Estero

"Tiene pedido de captura por otro asesinato", indicó Joscelyn, la hermana de Miqueas, sobre el supuesto pasado delictivo de uno de los autores del crimen de su hermana.

El violento episodio ocurrió en la intersección de Avenida Presidente Perón (Camino Negro) e Itatí, donde la víctima se encontraba sentada frente a un kiosco al momento del ataque. El móvil del ataque habría sido una venganza por un conflicto previo.

De acuerdo a la recontrucción del caso, dos hermanos atacaron al joven, mientras un tercero esperaba en el auto con el que habrían escapado.

El crimen de Miqueas Arizpe

De acuerdo con el testimonio familiar, los asesinos primero le pegaron con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

Arizpe recibió asistencia tras la agresión, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas, mientras que los atacantes huyeron del escenario del hecho y su paradero es desconocido.

Mientras el caso es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora, los seres queridos de la víctima lo despidieron este jueves en una casa de sepelios de Banfield, ubicada en Avenida Santa Fe al 1100.

Temas
Seguí leyendo

Dos prófugos fueron detenidos en Temperley: tenían pastillas de viagra

Buscan a dos prófugos por el crimen del lomense en Santiago del Estero

Crimen del lomense en Santiago del Estero: se entregaron los dos prófugos

La insólita detención de dos hermanos prófugos de la Justicia de Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El año pasado se hizo el Primer Congreso de Enfermedades Poco Frecuentes y TEA en Lomas.
Encuentro.

En Lomas de Zamora concientizan sobre las Enfermedades Poco Frecuentes

Las más leídas

Te Puede Interesar

Méndez no terminó conforme con la producción ante River.
Contundente.

"Nada para rescatar": la crítica de Mauro Méndez en Banfield