Mauricio Pellegrino, de resistido en Lanús a elogiado por el fútbol argentino

Mauricio Pellegrino pudo en Lanús romper con varios estigmas para su carrera como entrenador. En primer lugar, nunca había sido campeón como director técnico, y en su etapa en el Granate ya alcanzó dos títulos: la Sudamericana y la Recopa.

Además, supo darle su impronta a un equipo que ya quedó en la historia grande del fútbol argentino y sudamericano. Mauricio Pellegrino se reivindicó como entrenador en la Argentina y dejó atrás sus experiencias en Independiente, Estudiantes y Vélez, donde se le reclamaba “ganar los partidos importantes”.

Pese a la euforia por haber levantado su segundo trofeo en Lanús, el director técnico sostuvo: “Es un momento lindo a nivel profesional, también para nuestra gente. Llegar a disputar este tipo de copas hay mucho trabajo detrás. Jugar contra estos rivales tiene un mérito enorme, entonces a gradecer a todo el mundo Lanús, no es el trabajo de este momento, es parte de lo que hizo la institución los últimos años . Todo eso sumado a la ilusión de nuestros socios nos hace un equipo fuerte".

Además, más allá de la celebración que durará varios días en Lanús, Pellegrino marcó el camino a seguir: "Ahora tenemos un partido el domingo, ya estamos pensando cómo vamos a hacer para poder llegar con energía a ese partido. Esta noche nos ocupa celebrar y vivir este momento. Mi ilusión es pasar la primera ronda de Libertadores, vivir esos partidos, clasificar y después el resto se vive de otra manera ".

Pellegrino, otra vez campeón de la Recopa

El ex futbolista supo alzarse con el título internacional en 1997 defendiendo la camiseta de Vélez. Si bien se trató de una edición a partido único, en aquel entonces Pellegrino fue campeón de la Recopa con la institución de Liniers tras ganarle a River en los penales en Kobe, Japón.

Ahora, con este nuevo formato, supo conquistar el continente con Lanús tras dejar en el camino al Flamengo todopoderoso. En ambas celebraciones, tanto Vélez como Lanús le ganaron a los campeones reinantes de la Copa Libertadores.

Mauricio Pellegrino, el cuco de Brasil

El entrenador de Lanús se mantiene invicto ante equipos brasileños. Por la Copa Sudamericana empató y le ganó al Vasco Da Gama en la fase de grupos, luego le ganó al Fluminense y lo eliminó en el Maracaná después de que el conjunto carioca haya sido semifinalista del Mundial de clubes, le ganó la final de la Sudamericana al Atlético Mineiro y le ganó los dos partidos de la Recopa al Flamengo de los millones.