Un mecánico fue detenido en Lomas de Zamora por simular el robo de su auto para cobrar el seguro

El hombre quedó demorado varias horas en la Comisaría de Lomas de Zamora.

Un mecánico de 50 años fue detenido en Lomas de Zamora , acusado de haber simulado el robo de su auto para poder cobrar el dinero del seguro. Las autoridades policiales descubrieron que en realidad se trataba de una falsa denuncia .

Según consta en el parte oficial del caso, al que accedió La Unión , el hombre se acercó a la Comisaría 1º del distrito el 22 de febrero pasado para denunciar que su vehículo había sido sustraído .

ESTAFAS Víctima de la concesionaria de Temperley: "Siguen estafando, ahora en Palermo"

ESTAFA LABORAL Fingía ser parte de una agencia laboral para estafar a vecinos de Lomas

De acuerdo al testimonio del imputado, delincuentes desconocidos sutrajeron su camioneta Peugeot Partner, color bordo, en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi.

Los efectivos policiales llevaron a cabo una rápida investigación, gracias a la cual determinaron que el hecho no había ocurrido, y que se trataba de un intento de estafa . Posteriormente, detuvieron al sospechoso el jueves pasado.

Los investigadores sospechan que el individuo, dueño de un taller mecánico, habría desarmado el rodado en ese lugar para simular el hecho.

ELA_5406 La Comisaría 1º de Lomas de Zamora de Zamora intervino en el caso.

La investigación determinó que era una estafa

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores lograron establecer que el episodio denunciado nunca se produjo.

De acuerdo con las actuaciones, el denunciante habría simulado el robo del vehículo con la intención de percibir la indemnización del seguro.

Ante esta situación, se dio intervención a la UFI 8 de Lomas de Zamora, que ordenó la imputación por el delito de falsa denuncia y tentativa de estafa. El hombre quedó varias horas demorado hasta que recuperó la libertad.