sábado 28 de febrero de 2026
Falsa denuncia.

Un mecánico fue detenido en Lomas de Zamora por simular el robo de su auto para cobrar el seguro

Se presume que el hombre habría desarmado el vehículo en su taller mecánico para hacerlo desaparecer y hacer una falsa denuncia al seguro.

El hombre quedó demorado varias horas en la Comisaría de Lomas de Zamora.

Un mecánico de 50 años fue detenido en Lomas de Zamora, acusado de haber simulado el robo de su auto para poder cobrar el dinero del seguro. Las autoridades policiales descubrieron que en realidad se trataba de una falsa denuncia.

De acuerdo al testimonio del imputado, delincuentes desconocidos sutrajeron su camioneta Peugeot Partner, color bordo, en la intersección de las calles Juan José Paso y Verdi.

Los efectivos policiales llevaron a cabo una rápida investigación, gracias a la cual determinaron que el hecho no había ocurrido, y que se trataba de un intento de estafa. Posteriormente, detuvieron al sospechoso el jueves pasado.

Los investigadores sospechan que el individuo, dueño de un taller mecánico, habría desarmado el rodado en ese lugar para simular el hecho.

La Comisaría 1º de Lomas de Zamora de Zamora intervino en el caso.

La investigación determinó que era una estafa

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores lograron establecer que el episodio denunciado nunca se produjo.

De acuerdo con las actuaciones, el denunciante habría simulado el robo del vehículo con la intención de percibir la indemnización del seguro.

Ante esta situación, se dio intervención a la UFI 8 de Lomas de Zamora, que ordenó la imputación por el delito de falsa denuncia y tentativa de estafa. El hombre quedó varias horas demorado hasta que recuperó la libertad.

