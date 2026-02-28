"Nada para rescatar": la crítica de Mauro Méndez en Banfield

Banfield sufrió un duro golpe con la derrota del jueves ante River en el Monumental y Mauro Méndez , una de las figuras del Taladro, criticó el funcionamiento del equipo en este encuentro válido por la fecha 7 del Torneo Apertura .

Claro y sin vuelta, el atacante reconoció que no terminó conforme con la producción del equipo en lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo del Millonario.

"La verdad que no sacamos nada positivo del partido ante River porque nos volvimos con las manos vacías. No hay nada para rescatar", remarcó el ex Estudiantes de La Plata en conferencia de prensa. "Ellos fueron más intensos, pegaron en los momentos claves y nos ganaron bien", agregó.

El malestar del delantero uruguayo se debe a que Banfield no pudo aprovechar el empate que consiguió en el cierre del primer tiempo, el cual dejó un clima muy tenso en el estadio Monumental , a tal punto que el equipo local se fue silbado a los vestuario.

banfield-river Banfield no pudo dar el golpe ante River Club Banfield.

"El empate sobre el final le generó muchas dudas a ellos, pero no lo supimos aprovechar. En el inicio del segundo tiempo, nos hicieron dos goles, se acomodó todo a favor de ellos y se hizo muy difícil todo", lamentó. "El gol hubiese servido si manteníamos el ímpetu de ir para adelante, pero se hace difícil cuando las cosas no salen", agregó.

Banfield dio vuelta la página

En la intimidad del plantel quiere dejar en el olvido lo que fue la derrota ante River y apuntan todos sus cañones a lo que será el partido del lunes ante Aldosivi (a las 21.30) por la fecha 8 del Torneo Apertura, en lo que será un cruce importante en lo que respecta a la lucha por evitar el descenso.

Méndez lo tiene en claro y celebró que no haya tanta distancia entre uno y otro partido. "Hay que dar vuelta rápido la página. Lo bueno es que volvemos a jugar el lunes y buscaremos dejar esto atrás. En casa nos tenemos que hacer fuertes e iremos por tres puntos", concluyó.