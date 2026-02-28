sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
Contundente.

"Nada para rescatar": la crítica de Mauro Méndez en Banfield

El delantero uruguayo no terminó conforme con la producción ante River y fue categórico al definir la actuación del equipo por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Méndez no terminó conforme con la producción ante River.

Méndez no terminó conforme con la producción ante River.

Lee además
Tiziano Perrotta convirtió sus primeros goles con la camiseta de Banfield.
Debut en la red.

Tiziano Perrota, la carta goleadora de Banfield en el triunfo ante Newell's
Pedro Troglio, DT de Banfield.
Lo respaldó.

Troglio, en la previa de River-Banfield: "Sería una locura que Gallardo no siguiera"

"La verdad que no sacamos nada positivo del partido ante River porque nos volvimos con las manos vacías. No hay nada para rescatar", remarcó el ex Estudiantes de La Plata en conferencia de prensa. "Ellos fueron más intensos, pegaron en los momentos claves y nos ganaron bien", agregó.

El malestar del delantero uruguayo se debe a que Banfield no pudo aprovechar el empate que consiguió en el cierre del primer tiempo, el cual dejó un clima muy tenso en el estadio Monumental, a tal punto que el equipo local se fue silbado a los vestuario.

banfield-river
Banfield no pudo dar el golpe ante River

Banfield no pudo dar el golpe ante River

"El empate sobre el final le generó muchas dudas a ellos, pero no lo supimos aprovechar. En el inicio del segundo tiempo, nos hicieron dos goles, se acomodó todo a favor de ellos y se hizo muy difícil todo", lamentó. "El gol hubiese servido si manteníamos el ímpetu de ir para adelante, pero se hace difícil cuando las cosas no salen", agregó.

Banfield dio vuelta la página

En la intimidad del plantel quiere dejar en el olvido lo que fue la derrota ante River y apuntan todos sus cañones a lo que será el partido del lunes ante Aldosivi (a las 21.30) por la fecha 8 del Torneo Apertura, en lo que será un cruce importante en lo que respecta a la lucha por evitar el descenso.

Méndez lo tiene en claro y celebró que no haya tanta distancia entre uno y otro partido. "Hay que dar vuelta rápido la página. Lo bueno es que volvemos a jugar el lunes y buscaremos dejar esto atrás. En casa nos tenemos que hacer fuertes e iremos por tres puntos", concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Tiziano Perrota, la carta goleadora de Banfield en el triunfo ante Newell's

Troglio, en la previa de River-Banfield: "Sería una locura que Gallardo no siguiera"

Brian Sarmiento, de Banfield a Gran Hermano Generación Dorada

Se viene el último de Marcelo Gallardo: los antecedentes de Banfield-River

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes se quiere abrazar a su primer triunfo.
Ahora.

Los Andes y Defensores de Belgrano ya juegan en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Méndez no terminó conforme con la producción ante River.
Contundente.

"Nada para rescatar": la crítica de Mauro Méndez en Banfield