martes 24 de febrero de 2026
Escribinos
24 de febrero de 2026
Rumbo al éxito.

Brian Sarmiento, de Banfield a Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento, que defendió los colores de Banfield y otros clubes, se sumó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. También pasó por el Bailando.

Brian Sarmiento se sumó a Gran Hermano Generació n Dorada.&nbsp;

Brian Sarmiento se sumó a Gran Hermano Generació n Dorada. 

Brian Sarmiento, el talentoso y carismático exfutbolista de Banfield y otros tantos clubes de Argentina y el exterior, se convirtió en uno de los participantes famosos de la edición de Gran Hermano Generación Dorada, en la pantalla de Telefe.

Defendió los colores de Banfield entre 2016 y 2017, donde tuvo un gran y recordado paso. Tuvo un paso diversos clubes de Argentina, España, Grecia, Perú y Brasil.

Lee además
Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano. 
Prendé la tele.

Comienza GH Generación Dorada: dónde podrá verse las 24 horas
Gran Hermano Generación Dorada tendrá muchos famosos. 
Uno por uno.

Filtran los nombres de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

El exfutbolista se retiró oficialmente en 2023 tras un último paso por San Miguel. Ahora llega a Gran Hermano Generación Dorada luego luego de ser parte de un reality tras de su recordado paso por el Bailando por un Sueño.

Embed

La presentación de Brian Sarmiento

Con su simpatía habitual, Brian Sarmiento se presentó en Gran Hermano Generación Dorada y tiene todos los números para ser uno de los preferidos del público.

"Hola, mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día, se puede decir, empresario con los jugadores. Me incorporé a Estudiantes de La Plata cuando tenía 14 años, jugué cinco años y medio en Europa, me fui a Brasil, volví. Me fui a Perú, volví. Me fui a México. Me retiré", se presentó Brian Sarmiento.

image
Brian Sarmiento se presentó en Gran Hermano Generación Dorada.

Brian Sarmiento se presentó en Gran Hermano Generación Dorada.

Y agregó: "Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces te cae mal, porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara".

Y, como no podía ser de otra manera, se animó a entonar su tema con una nueva letra: "Tamo' activo', para todos los que les gusta la música en vivo Tamo' activo' y no vamo' a parar".

Temas
Seguí leyendo

Comienza GH Generación Dorada: dónde podrá verse las 24 horas

Filtran los nombres de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

GH Generación Dorada: estos son los primeros 18 jugadores que entraron a la casa

Qué pasa entre Mauricio Macri y una ex de Gustavo Cerati

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Comenzó el juicio contra Felippe Pettinato.  video
Fuerte.

La primera imagen de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de su neurólogo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri, cerca de una ex de Gustavo Cerati.  video
¿Qué onda?

Qué pasa entre Mauricio Macri y una ex de Gustavo Cerati