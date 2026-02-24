Brian Sarmiento, de Banfield a Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento , el talentoso y carismático exfutbolista de Banfield y otros tantos clubes de Argentina y el exterior, se convirtió en uno de los participantes famosos de la edición de Gran Hermano Generación Dorada , en la pantalla de Telefe .

Defendió los colores de Banfield entre 2016 y 2017, donde tuvo un gran y recordado paso. Tuvo un paso diversos clubes de Argentina, España, Grecia, Perú y Brasil.

Uno por uno. Filtran los nombres de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

El exfutbolista se retiró oficialmente en 2023 tras un último paso por San Miguel. Ahora llega a Gran Hermano Generación Dorada luego luego de ser parte de un reality tras de su recordado paso por el Bailando por un Sueño.

Con su simpatía habitual, Brian Sarmiento se presentó en Gran Hermano Generación Dorada y tiene todos los números para ser uno de los preferidos del público.

"Hola, mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día, se puede decir, empresario con los jugadores. Me incorporé a Estudiantes de La Plata cuando tenía 14 años, jugué cinco años y medio en Europa, me fui a Brasil, volví. Me fui a Perú, volví. Me fui a México. Me retiré", se presentó Brian Sarmiento.

image Brian Sarmiento se presentó en Gran Hermano Generación Dorada.

Y agregó: "Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces te cae mal, porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara".

Y, como no podía ser de otra manera, se animó a entonar su tema con una nueva letra: "Tamo' activo', para todos los que les gusta la música en vivo Tamo' activo' y no vamo' a parar".