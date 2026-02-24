Gran Hermano Generación Dorada: estos son los primeros 18 jugadores que entraron a la casa

Entraron a la casa más famosa del país los primeros 18 participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Entre los jugadores del certamen de Telefe hay artistas, influencers, personajes relevantes de las redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores.

Santiago del Moro presentó a cada uno de ellos y este martes ingresarán más jugadores a la casa del reality para completar la totalidad de los participantes.

Uno por uno. Filtran los nombres de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca, actriz y protagonista de telenovelas que hicieron historia en Argentina. Se anima al desafío de ser parte de una experiencia distinta en el medio: la casa de Gran Hermano Generación Dorada . “Soy actriz, cantante, productora y directora… pero lo que más me gusta es jugar, así que por eso estoy acá, eso es Gran Hermano para mí”, reveló.

Es de San Martín. Estuvo en el Gran Hermano 2011, edición de la cual él asegura que “le arrebataron el premio”. “Estuve ahí de ganarlo pero esta vez no se me va a escapar la tortuga”, indicó. Tiene un taller de chapa y pintura en el que restaura “todo lo que tenga ruedas y motor”.

Lolo Poggio, la hermana menor de Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano 2022/23, es influencer y una artista multifacética. Marcó sus diferencias rápidamente con Juli con el objetivo de comenzar a destacarse en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

image Lolo Poggio, en Gran Hermano Generación Dorada.

Carmiña Masi

La primera paraguaya en ingresar a Gran Hermano Argentina. Es periodista, conductora, y su carrera en su país natal comenzó con polémica debido a que hizo declaraciones sobre “prohibir el lenguaje guaraní”.

Jennifer “Pincoya” Torres

Conocida en las redes sociales como “Pincoya sin glamour”, participó en Gran Hermano Chile 2023, donde tomó gran notoriedad. Tiene planeado molestar a los jugadores revolviendo la bombilla del mate.

Tomy Riguera

Es futbolista y asegura que mantiene el deseo de seguir jugando una vez que termine su experiencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Es conocido en las redes sociales por hacer contenido junto a su mamá.

Danelik Galazan

Es de Juan Bautista Alberdi, Tucumán. Vive de las redes sociales hace 5 años, donde hace contenido de humor. Cuando la hacen enojar, le salen muchas puteadas “porque lleva en la sangre lo tucumano”.

Brian Sarmiento

Es exfutbolista de Banfield y otros clubes y actualmente ejerce un rol de empresario con los jugadores. Se describe como una persona muy transparente, sincera. “A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, sostiene.

image Brian Sarmiento, un ex Banfield, en Gran Hermano Generación Dorada.

Catalina Tcherkaski - “Titi”

Es tiktoker y dejó en claro desde un comienzo que no le gusta ser apodada “Cata”. Dando a conocer que le gusta mucho discutir, la influencer que hace de su vida una historia para las redes remarcó que “siempre tiene la razón”.

Manuel Íbero

Oriundo de Zárate, quiere romper con el prejuicio de que “si estás trabado, no sos inteligente”. Se define como “soberbio, manipulador y de carácter fuerte” a pesar de que no le guste meterse en conflictos. Es el exnovio de Zoe Bogach, exparticipante del reality.

Juani Caruso

Le dicen “Juanicar” y es de Moreno, Buenos Aires. Es actor, cantante, influencer, tiktoker y tuitero. Trabajó en la película “La Sociedad de la Nieve” y reveló que se coló en los Oscars. Quiere entrar a Gran Hermano.

Yisela Pintos - “Yipio”

Se define como “gorda”, “mamá” y “felizmente comprometida con un chocolatito bailarín de movimientos exóticos”. Hace comedia desde hace una década, con comentarios sexuales y de cosas de la edad. “Me gustaría ser la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano”, aseveró.

Daniela De Lucía

Es una influencer y “coach” que promete tener “luces y sombras” dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Escribió libros sobre crecimiento personal, relaciones, liderazgo y amor propio, y entró al reality para “conseguir más cosas lindas de la vida”.

Jenny Mavinga

Es de África Central y está radicada en Argentina hace más de 20 años. Llegó al país “por creer en el amor” y se presentó vestida de novia en su clip antes de ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Nicolás Sícaro

Es de Villa Domínico, Avellaneda. Es artista desde pequeño, ya que empezó a hacer música a sus 4 años de edad. Actualmente se dedica también a YouTube y es el mejor amigo de Ian Lucas, con quien comparte su pasión por el arte.

Divina Gloria

“Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano”, declaró la artista de extensa trayectoria. La actriz dice que quiere entrar a la casa para entretener y limpiar, y brindó el dato espectacular de que “es muy buena lustrando cosas doradas”.

Eduardo Carrera

Estuvo en Gran Hermano 3 (2003) y vuelve por su revancha, además de que espera poder aprovechar su experiencia con el fin de llegar hasta el final en el juego. Su escudo será su sentido del humor y va a ser mucho más pensante. “El que ríe último, piensa mejor”, sentenció.

Gabriel Lucero

Si el nombre suena familiar es porque él es quien está detrás de la cuenta viral que recopila audios divertidos en compañía de caricaturas. Estas están realizadas por este jugador que es músico, dibujante y humorista.