23 de febrero de 2026
Prendé la tele.

Comienza Gran Hermano Generación Dorada: dónde podrá verse las 24 horas

Telefe estrena la edición de Gran Hermano Generación Dorada y el certamen contará con una transmisión exclusiva y una grilla de nuevos programas.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano. 

DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DIRECTV, volverá a contar con un canal exclusivo, abierto y gratuito para la emisión 24 horas de la nueva temporada. Además, en Prime Video se podrán revivir las noches de Gran Hermano, con las galas y debates en exclusiva luego de su emisión en Telefe.

La puerta roja será una de las grandes novedades de Gran Hermano Generación Dorada. 
Novedades.

Qué es la puerta roja de Gran Hermano Generación Dorada
Alex Caniggia apuntó contra el reality que arranca a fin de mes por Telefe. 
Escándalo.

Alex Caniggia contra Telefe: reveló por qué no aceptó ser parte de GH Generación Dorada

Los contenidos exclusivos de Gran Hermano Generación Dorada

La Cumbre, con Santiago del Moro, abre el post gala con un mano a mano con el participante eliminado, minutos después de su salida de la casa.

Además, Todo lo Contrario, con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir a las 17.30 sigue la dinámica de la casa en tiempo real y la combina con actualidad y participación de la comunidad.

A las 19.30 La Jugada, con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte, analiza los movimientos estratégicos de la casa y anticipa los posibles escenarios.

A las 22.15 La Tora y Fefe Bongiorno reaccionan en vivo a lo que sucede en las galas, extendiendo la conversación en el entorno digital. A la medianoche, El After, con Diego Poggi, propone un espacio de interacción que integra contenidos de Telefe. Coti Romero realiza la reacción en vivo de La Noche de los Ex.

Liga de Streamers: un contenido exclusivo de Gran Hermano.

Liga de Streamers: un contenido exclusivo de Gran Hermano.

Y la Liga de Streamers funciona como un universo propio dentro del ecosistema digital, con los creadores más convocantes del país reaccionando al reality desde sus propias plataformas y ampliando el alcance más allá de Streams Telefe.

Como cada año, Gran Hermano contará con la mirada experta de sus analistas: Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti.

Se incorporan Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta. Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex con el mejor análisis de la mano de ex participantes del reality.

