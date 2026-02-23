Comienza Gran Hermano Generación Dorada: dónde podrá verse las 24 horas

Este lunes a las 22.15 Telefe presenta Gran Hermano Generación Dorada con la conducción de Santiago del Moro , con una temporada que se las trae y que promete emociones intensas, grandes sorpresas y momentos inolvidables.

DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DIRECTV , volverá a contar con un canal exclusivo, abierto y gratuito para la emisión 24 horas de la nueva temporada. Además, en Prime Video se podrán revivir las noches de Gran Hermano, con las galas y debates en exclusiva luego de su emisión en Telefe.

Escándalo. Alex Caniggia contra Telefe: reveló por qué no aceptó ser parte de GH Generación Dorada

La Cumbre , con Santiago del Moro, abre el post gala con un mano a mano con el participante eliminado, minutos después de su salida de la casa.

Además, Todo lo Contrario, con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir a las 17.30 sigue la dinámica de la casa en tiempo real y la combina con actualidad y participación de la comunidad.

A las 19.30 La Jugada, con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte, analiza los movimientos estratégicos de la casa y anticipa los posibles escenarios.

A las 22.15 La Tora y Fefe Bongiorno reaccionan en vivo a lo que sucede en las galas, extendiendo la conversación en el entorno digital. A la medianoche, El After, con Diego Poggi, propone un espacio de interacción que integra contenidos de Telefe. Coti Romero realiza la reacción en vivo de La Noche de los Ex.

image Liga de Streamers: un contenido exclusivo de Gran Hermano.

Y la Liga de Streamers funciona como un universo propio dentro del ecosistema digital, con los creadores más convocantes del país reaccionando al reality desde sus propias plataformas y ampliando el alcance más allá de Streams Telefe.

Como cada año, Gran Hermano contará con la mirada experta de sus analistas: Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti.

Se incorporan Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta. Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex con el mejor análisis de la mano de ex participantes del reality.