Alex Caniggia contra Telefe: reveló por qué no aceptó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada

Uno de los expertos en participar en realitys, sin dudas, es Alex Caniggia, que tiene una gran experiencia en Argentina y en el exterior donde participó de varios formatos. Con la novedad de Gran Hermano Generación Dorada se sabía que podía ser convocado, pero el hijo de Claudio Paul contó que no será parte.

Ya estaban instalados los rumores que decían que podían estar los hermanos Caniggia en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada , pero Alex reveló que no aceptó la propuesta y mandó al frente a Telefe a través de sus redes sociales y sin guardarse nada contó los detalles de un acuerdo que nunca se concretó.

"Me hubiese encantado estar, eliminar a cada muerto de copa, a cada mamarracho, uno por uno. Es la gran casa de Gran Hermano, pero está muy loca la gente de Gran Hermano", comenzó contando Alex en su cuenta de Instagram, a modo de comunicado para sus seguidores.

"Me querían dar mugre, comparado con que yo gano en verdes", afirmó respecto al cachet que le ofrecieron. Todo el descargo contra el canal de las pelotas lo hizo mostrando billetes de dólares. "Les hago una recomendación, mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, háganlo un rollo con vaselina y métanselo en el o...", gritó el influencer en el cierre de su video.

Mirá el video de Alex Caniggia

ÁLEX CANIGGIA CONTRA GRAN HERMANO: "No voy a estar porque me ofrecieron de dinero LO QUE GANO EN UN MES por estar todo el reality" #GranHermano pic.twitter.com/LDa6cEgiWY — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 8, 2026

Laura Ubfal contó la verdadera razón por la cual no estará Alex en GH

A través de su sitio web "Laubfal", la periodista dijo tener la verdadera respuesta y el motivo por el cual Alex Caniggia no será parte de la edición Gran Hermano 2026.

"Alex Caniggia salió a explicar en sus redes que, supuestamente, lo convocaron para participar como famoso de la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada y que él rechazó la propuesta, pero nada de lo que dice es verdad", detalló Ubfal que será parte una vez más del debate de GH por las noches de Telefe.

Lo cierto, es que quien ofreció a Alex para esta edición fue su representante Fabián Esperón, aseguró la periodista, y destacó: "La producción no tuvo interés en que él participara del reality porque como ya dijo Santiago del Moro, el enfoque no está puesto en los famosos".