lunes 09 de febrero de 2026
Escribinos
9 de febrero de 2026
Escándalo.

Alex Caniggia contra Telefe: reveló por qué no aceptó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada

El descargo de Alex Caniggia contra el reality Gran Hermano Generación Dorada sorprendió a todos. Había sido convocado, pero pidió que rompan el contrato.

Alex Caniggia apuntó contra el reality que arranca a fin de mes por Telefe.&nbsp;

Alex Caniggia apuntó contra el reality que arranca a fin de mes por Telefe. 

Ya estaban instalados los rumores que decían que podían estar los hermanos Caniggia en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada, pero Alex reveló que no aceptó la propuesta y mandó al frente a Telefe a través de sus redes sociales y sin guardarse nada contó los detalles de un acuerdo que nunca se concretó.

Lee además
Charlotte y Alex Caniggia, enfrentados.
Se pudrió todo

Charlotte Caniggia fulminó a su hermano Alex: "Es medio bolu"
Charlotte Caniggia y su novio.
Hay confites

Confirmaron cuándo se casa Charlotte Caniggia con su novio

"Me hubiese encantado estar, eliminar a cada muerto de copa, a cada mamarracho, uno por uno. Es la gran casa de Gran Hermano, pero está muy loca la gente de Gran Hermano", comenzó contando Alex en su cuenta de Instagram, a modo de comunicado para sus seguidores.

"Me querían dar mugre, comparado con que yo gano en verdes", afirmó respecto al cachet que le ofrecieron. Todo el descargo contra el canal de las pelotas lo hizo mostrando billetes de dólares. "Les hago una recomendación, mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, háganlo un rollo con vaselina y métanselo en el o...", gritó el influencer en el cierre de su video.

Mirá el video de Alex Caniggia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElLauchaOkey/status/2020627218494603763&partner=&hide_thread=false

Laura Ubfal contó la verdadera razón por la cual no estará Alex en GH

A través de su sitio web "Laubfal", la periodista dijo tener la verdadera respuesta y el motivo por el cual Alex Caniggia no será parte de la edición Gran Hermano 2026.

"Alex Caniggia salió a explicar en sus redes que, supuestamente, lo convocaron para participar como famoso de la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada y que él rechazó la propuesta, pero nada de lo que dice es verdad", detalló Ubfal que será parte una vez más del debate de GH por las noches de Telefe.

Lo cierto, es que quien ofreció a Alex para esta edición fue su representante Fabián Esperón, aseguró la periodista, y destacó: "La producción no tuvo interés en que él participara del reality porque como ya dijo Santiago del Moro, el enfoque no está puesto en los famosos".

Temas
Seguí leyendo

Charlotte Caniggia fulminó a su hermano Alex: "Es medio bolu"

Confirmaron cuándo se casa Charlotte Caniggia con su novio

Por qué Wanda Nara le ganó una demanda a Alex Caniggia

Nació el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Esta semana se estrenó Hija del Fuego, la Venganza de la Bastarda, con la China Suárez, por la pantalla de El Trece. 
Los números.

Cómo le fue en el rating a La China Suárez en la primera semana de su serie

Las más leídas

Te Puede Interesar

Autopartes incautadas a los delincuentes.
65 operativos.

Con allanamientos en Lomas, cayó una banda que robaba motos a mano armada