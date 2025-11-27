Por qué Wanda Nara le ganó una demanda a Alex Caniggia

caAlex Caniggia había hecho una serie de comentarios polémicos y descalificadores contra Wanda Nara y luego la empresaria no dudó en llevar el tema a la Justicia y lo demandó por daños y perjuicios, obteniendo un fallo favorable contra el hijo de Claudio Paul.

"Juicio Wanda Nara - Alex Caniggia . Porque la trató de Peppa Pig", había anunciado Laura Ubfal en el streaming Bondi Live, generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Mientras que desde las redes de Sálvese quien pueda , el ciclo de América TV, confirmaron que la conductora de MasterChef Celebrity obtuvo un fallo favorable y le ganó el juicio al hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

"Casación falló a favor de Wanda Nara y considera delito las injurias que le propinó Alexander Caniggia", contó Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo.

En el documento se mencionan las frases que más molestaron a la conductora: "'Ella siempre fue un grasa, cabeza, tilinga y gato acomodado', según ella, esta frase tiene un tomo discriminador y descalificatorio, además, de insinuaciones de su moral".

image El fallo contra Alex Caniggia.

El abogado de Alex Caniggia aseguró que aun no fue notificado sobre la continuidad de esta demanda. En caso de que se confirme, podrían volver a apelar a la máxima autoridad, en la última instancia judicial. En este caso, Wanda Nara pretendía un resarcimiento económico por las injurias que recibió.

MELODY LUZ OPINÓ SOBRE EL FALLO CONTRA ALEX CANIGGIA

La repercusión fue inmediata y quien salió a hablar desde su cuenta en X fue Melody Luz, pareja de Caniggia y madre de su hija Venezia.

Melody Luz respondió a varios mensajes de usuarios que la cuestionaban por los dichos de Alex. En su descargo, dejó en claro que no comparte ciertas actitudes de su pareja.

"A él lo de él. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice/hace pero esas charlas las dejo para nuestra intimidad. Pero a mí no me metan en la misma bolsa porque no opino igual y no soy su madre como para educarlo", disparó.