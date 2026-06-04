Una torta provocó una escandalosa pelea en Gran Hermano

La torta de los 100 días de Gran Hermano Generación Dorada fue el detonante de un conflicto por el reparto de comida. Manuel Ibero y Titi Tcherkaski fueron los encargados de distribuir las porciones y Sol Abraham y Brian Sarmiento no dejó pasar la oportunidad para decir lo suyo.

“Abogados cuando conviene y jueces cuando conviene”, comentó Sol Abraham, pero Manuel Ibero le respondió: “No, te explico si queres para que lo entiendas, porque por ahí te cuesta. Nosotros dividimos las cosas en 23”.

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Al escucharlo, Brian Sarmiento no dudó en salir a defender a su compañera. “Pará, para, ¿por qué le hablás así?”, le preguntó picante.

“Le estoy explicando… vos no me vengas a decir a mí cómo se habla, porque vos sos una persona… con tu historial vos no me podés explicar nada”, respondió.

Brian Sarmiento echo más leña al fuego

Brian Sarmiento no se quedó callado y le puso más picante a la discusión. “¿Qué tiene que ver que te explique cómo hablar? ¿Qué tiene que ver el historial? El historial es tuyo también, entonces vos no podes ni hablar. ¿Qué le venís a hablar a Sol así? Ningunearla. ¿Qué te pasa que hablás así? Relajate un poco”, dijo.

Manuel Ibero decidió volver a su conversación con Sol Abraham, pero rápidamente ella se levantó de la mesa, dejándolo hablando solo. “Bueno, ¿viste? Para hacer quilombo estás y para entender no”, sentenció el jugador.

Sol y Brian vs Manuel.jpg-6a20b31ff3e44 Discusión en Gran Hermano por una torta.

A lo que Tamara Paganini comentó que no siempre la comida se divide en 23 y Titi Tcherkaski, saltó: “Cuando ellas no tienen qué comer se divide en 23 para que tengan su parte para negociarla”. Entonces, Manuel Ibero recordó: “Por eso Sol agarró un huevo más porque ella no come carne. Gracias por darme la razón”.

En el streaming room, Sol Abraham se sinceró con Brian Sarmiento: “La verdad a mí me hizo sentir muy incómoda. Pero por el otro lado digo, qué bueno que se están cayendo las caretas. Hablo puntualmente de Manuel, es una persona reprimida, tiene una personalidad ahí guardada y se re nota”.