Las serias lesiones del nene atropellado en Temperley: siguen sin encontrar al conductor

Bastián, el nene de 2 años que fue atropellado en Temperley durante los festejos por el Mundial , sigue internado con serias lesiones tras el accidente. Su familia dio detalles de su estado de salud y compartió una escalofriante foto de su remerita.

Todo ocurrió el domingo poco después de las 20 en el cruce de las calles La Calandria y Jujuy , en el barrio San José . Mientras los vecinos salían a festejar el segundo puesto conseguido por la Selección Argentina, para la familia de Bastián se volvió una noche dramática.

Anoche. Atropellaron a un nene en Temperley durante los festejos por la Selección: buscan testigos

Un Volkswagen Bora color gris chocó al nene y le pasó por arriba con las ruedas, para luego escapar sin asistirlo. Los familiares de Bastián intentaron perseguir al conductor, pero no lo alcanzaron.

La víctima fue trasladada a un hospital, donde permanece internado recuperándose de lesiones importantes. Según explicaron desde su entorno, está fuera de peligro pero es posible que deban operarlo.

La remera de Bastián, con las huellas del auto que lo atropelló.

Según revelaron en las últimas horas, Bastián tiene el rostro y la cabeza desfigurada, un corte en el hígado y un pulmón perforado, donde le apareció líquido. Además, tiene líquido también en la vejiga. La probabilidad de una intervención quirúrgica es alta.

La foto de la remera que llevaba puesta el nene es la evidencia de la gravedad de las lesiones. Se observan las huellas de la cubierta del auto y una rotura que atraviesa toda la camiseta.

Sigue la búsqueda del responsable

El auto que atropelló al nene en Temperley.

Por el momento, siguen sin novedades sobre el responsable. La familia de Bastián ya hizo la denuncia en la comisaría, pero no hay rastros sobre el conductor del Bora. De hecho, tampoco hay imágenes del momento del accidente: sólo se observa al auto huyendo, con la familia del nene intentando detenerlo.

“El auto tiene que tener una abolladura en la puerta de atrás del lado del acompañante, ya que las personas que presenciaron el accidente intentaron frenarlo a las patadas”, explicaron. En cuanto al conductor, señalaron que “es de tez blanca, color de pelo claro, tiene barba y algunos testigos dijeron que usa lentes”.

El caso fue difundido en grupos de vecinos de Lomas de Zamora. Quienes tengan información para aportar sobre este caso, pueden comunicarse al 1171683996.