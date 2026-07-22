Lionel Messi y otro jugador de la Selección Argentina en el 11 ideal de la FIFA

Lionel Messi fue la gran figura de la Selección Argentina durante el camino recorrido en el Mundial 2026 . Con ocho goles y cuatro asistencias, lideró al equipo de Lionel Scaloni en el subcampeonato logrado en Estados Unidos y gracias a eso fue elegido como uno de los mejores de la competencia.

Por su gran desempaño, al capitán de la Albiceleste se lo incluyó en el 11 ideal que dio a conocer este miércoles la FIFA , el cual se confeccionó mediante la votación de los hinchas luego de lo que fue la derrota ante España en la final jugada el domingo en el MetLife Stadium.

Es el amor. El contundente mensaje de Antonela a Messi: "Siempre vas a ser el mejor"

Pocos amigos. Lionel Scaloni, desentendido sobre la bandera de Malvinas y la arenga de Lionel Messi

A sus 39 años, Messi no paró de sorprender. Le convirtió tres goles a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, otro a Cabo Verde y cerró su faceta goleadora ante Egipto. Sin embargo, después de eso, pasó a ser clave desde otro lugar: como asistidor.

Le dio el pase a Alexis Mac Allister en el 1-0 parcial ante Suiza y luego lo repitió por duplicado en la remontada histórica ante Inglaterra para llegar a la final de la Copa del Mundo . También asistió a Cristian Romero en el gol del triunfo ante Cabo Verde en 16avos de final.

Lionel Messi clave en la remontada épica ante Egipto.

Por todo esto, fue elegido por los hinchas como uno de los mejores delantero de certamen, junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, demostrando que con casi 40 años siguen en el primer plano mundial.

No fue sólo Lionel Messi: la defensa tiene también acento argentino

Entre los elegidos, además del crack rosarino, aparece otro argentino que se destacó durante todo el certamen y también fue votado por los aficionados. Se trata del defensor Lisandro Martínez, uno de los baluartes de la defensa, que marcó un gol en el triunfo ante Cabo Verde y se destacó en varios encuentros de la Albiceleste.

El "Licha" Martínez se impuso en la votación a los defensores centrales de España, la vigente campeona y que recibió apenas un gol en el torneo, y comparte la zaga central con el francés Upamecano. Los que más representantes estuvieron fueron Francia y España, con tres cada uno.

El equipo ideal del Mundial 2026

La votación que organizó la FIFA y de la que participaron fanáticos de todo el mundo conformó el siguiente 11 ideal: Vozinha (Cabo Verde); Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Upamecano (Francia), Cucurella (España); Rodri (España), Olise (Francia), Bellingham (Inglaterra); Messi (Argentina), Haaland (Noruega), Mbappé (Francia).