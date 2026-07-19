España es el campeón del Mundial 2026: le ganó a la Selección Argentina en tiempo extra

Nicolás Tagliafico, el encargado de frenar a Lamine Yamal

El foco de la final entre Argentina y España estará puesto en Lionel Messi y la joven estrella Lamine Yamal, uno de los más temidos para los defensores argentinos, debido al desequilibrio a la hora de tomar la pelota y encarar hacia el arco rival.

El principal encargado de evitar cualquier tipo de desborde por parte de Yamal, es el lateral izquierdo titular en el conjunto nacional, Nicolás Tagliafico, con amplia experiencia en esta competencia, ya que en sus hombros lleva cargados tres ediciones concurridas contando la de este año, con su inicio en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Yamal hasta ahora solo ha marcado un gol ante Arabia Saudita en la goleada por 4-0 en la Fase de Grupos, luego como más destacable tuvo intervenciones, pero sin registrar números, en los partidos de Bélgica y Francia, donde se pudo ver un Lamine mucho más activo.

Pero Tagliafico tiene como característica la solidez y el oficio en la parte defensiva. En la consagración de Qatar 2022, ante Francia, supo anular por completo al carril izquierdo de Francia en gran parte del encuentro y esta vez tendrá la misma misión.