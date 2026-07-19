España es el campeón del Mundial 2026: le ganó a la Selección Argentina en tiempo extra

¡Final del partido!
España le ganó por 1 a 0 a la Selección Argentina y se coronó campeón del mundo en el MetLife Stadium. El único gol lo anotó Ferran Torres.
GOL DE ESPAÑA
En el inicio del segundo tiempo extra, Ferran Torres marcó el gol para España, que le gana a la Selección Argentina por 1 a 0.
LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA
¡Arranca el segundo tiempo del suplementario!
Ya se juegan los últimos 15 minutos del Mundial 2026. La Selección Argentina y España definen al campeón.
¡Final del primer tiempo extra!
Al cabo de los primeros 15 minutos, la Selección Argentina y la de España siguen 0 a 0 en una dramática definición en el MetLife Stadium
GOL ANULADO A ESPAÑA
Por una falta de Merino contra Otamendi, el árbitro esloveno anuló el gol que había marcado Nicolás Williams en el inicio del tiempo extra.
¡Arrancó el primer tiempo del tiempo extra!
La Selección Argentina y España ya juegan los últimos 30 minutos de la final del Mundial 2026.
¡Final del tiempo reglamentario!
Al cabo de los 90 minutos, la Selección Argentina y la de España igualaron 0 a 0 en un partido que favoreció a los europeos y la definición del Mundial 2026 irá al tiempo extra.
Minuto electrizante y roja para Enzo Fernández
Argentina fue profundo por primera vez con un desborde de Simeone, pero no resolvió bien y de contra Williams obligó un gran atajada de Dibu Martínez. Después de eso, fue expulsado Enzo Fernández
Emiliano Martínez, otra vez salvó a la Albiceleste
El arquero marplatense respondió firme ante un remate de Porro en otra seria aproximación del equipo de Luis de la Fuente
Se salvó la Selección Argentina
A los 22 minutos, Lamine Yamal llegó a fondo a potencia y velocidad y lanzó un centro preciso a la cabeza de Ferran Torres, pero la definición encontró bien parado al Dibu Martínez, que se quedó con el balón.
Argentina no encuentra el balón y sigue el domino de España
Sobre los 15 minutos, la Selección Argentina es superado por la Roja, que maneja la pelota y tuvo algunas aproximaciones que fueron salvadas por los defensores albicelestes.
¡Arrancó el segundo tiempo!
La Selección de Argentina y su par de España disputan los últimos 45 minutos de la final del Mundial 2026.
Show de medio tiempo: Ronaldo, Ronaldhino, Madonna y Shakira
Mientras los futbolistas de Argentina y España descansan a la espera del segundo tiempo, la estrella norteamericana realizó un show juntos a las estrellas del fútbol brasilero, con el que se abrió el show del entretiempo. Después cantó Justin Bieber y la cantante colombiana, como cierre, interpretó la canción insignia de la actual Copa del Mundo.
¡MADONNA abrió el show de entretiempo acompañada por RONALDO Y RONALDINHO! pic.twitter.com/8qYyJtZVUy— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
¡Final del primer tiempo!
Al cabo de los primeros 45 minutos, Argentina y España igualan sin goles en la final del Mundial 2026
España toca, mueve el balón y avisó con una llegada
Sobre los 39, y tras una buena sucesión de pases, Oyarzabal quedó con espacios y probó con un remate esquinado, pero tapó bien bien el "Dibu" Martínez.
Todo sigue igual en el MetLife Stadium
Sobre los 35 minutos, la Roja mantiene el control del juego a base de mucha circulación de balón, pero no lastima a una Albiceleste que está firme en defensa y espera una oportunidad para salir rápido de contra.
España es más en los primeros minutos
Al cabo de los primeros 15 minutos, el equipo de Luis de la Fuente marca el ritmo y tuvo las primeras aproximaciones. Argentina, de contra, avisó con Leo Messi.
¡ Arrancó el partido!
La Selección Argentina y la Selección de España ya juegan en el MetLife Stadium por la gloria máxima.
Dos campeones del mundo entregarán la Copa en la final : quiénes son
Mario Kempes, campeón con la Selección Argentina en el Mundial de 1978, y Andrés Iniesta, quien fue la figura de la coronación de la Selección de España en Sudáfrica 2010, colocarán la Copa del Mundo antes del partido decisivo que disputarán Argentina y España en el MetLife de Nueva York.
"Hoy van a salir esta parte del barrio que tienen estos futbolistas"
Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, habló en la previa de la final entre Argentina y España y remarcó: "Hoy va a salir esa parte del barrio que cada de uno de los estos futbolistas tiene adentro".
Sobre el encuentro que se jugará en el MetLife, recalcó: "Lo disfrutaremos a nuestra manera, sabemos que es muy difícil llegar a este partido y hay que estar presente. Hay que disfrutarlo, jugarlo y competirlo".
Y también marcó la clave que inclinará la balanza para uno u otro lado. "Los dos equipos van a querer tener la pelota y la clave será cómo la tengan, cómo terminan la jugada. Enfrentamos a una seleccion que maneja muy bien la pelota, que maneja los tiempo, y hay que estar finos. Lo emocional será fundamental", concluyó.
"HOY VA A SALIR ESA PARTE DE BARRIO QUE CADA UNO DE ESTOS FUTBOLISTAS TIENE"La palabra de Roberto Ayala, ayudante de Scaloni, en la previa de la final del #MundialEnDSPORTS entre Argentina y España.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EQyouotUyL— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
Formación confirmada para España
Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.
La formación confirmada de la Selección Argentina
Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Licha Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Nicolás Tagliafico, el encargado de frenar a Lamine Yamal
El foco de la final entre Argentina y España estará puesto en Lionel Messi y la joven estrella Lamine Yamal, uno de los más temidos para los defensores argentinos, debido al desequilibrio a la hora de tomar la pelota y encarar hacia el arco rival.
El principal encargado de evitar cualquier tipo de desborde por parte de Yamal, es el lateral izquierdo titular en el conjunto nacional, Nicolás Tagliafico, con amplia experiencia en esta competencia, ya que en sus hombros lleva cargados tres ediciones concurridas contando la de este año, con su inicio en Rusia 2018 y Qatar 2022.
Yamal hasta ahora solo ha marcado un gol ante Arabia Saudita en la goleada por 4-0 en la Fase de Grupos, luego como más destacable tuvo intervenciones, pero sin registrar números, en los partidos de Bélgica y Francia, donde se pudo ver un Lamine mucho más activo.
Pero Tagliafico tiene como característica la solidez y el oficio en la parte defensiva. En la consagración de Qatar 2022, ante Francia, supo anular por completo al carril izquierdo de Francia en gran parte del encuentro y esta vez tendrá la misma misión.
Nueva sorpresa de Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina: Leandro Paredes será suplente
El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, decidió dar otra sorpresa en la formación para hoy contra España en la final del mundo: Leandro Paredes será suplente. En su lugar, ingresará Nicolás González. También vuelve Rodrigo de Paul por Giuliano Simeone.
La formación de la Selección Argentina, una incógnita a dos horas de la final
Cuando faltan poco más de dos horas para la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni mantiene el misterio: ¿Juega Rodrigo de Paul? ¿Se mete Nicolás González? ¿Puede haber alguna sorpresa?
La Selección Argentina se entrenó bajo la lluvia y Lionel Scaloni empieza a definir el 11 contra España
La Selección argentina llevó a cabo su último entrenamiento de cara a la gran final del Mundial 2026, mientras que España canceló la práctica por una fuerte tormenta eléctrica.
Este entrenamiento le sirve al director técnico Lionel Scaloni para ultimar detalles de cara al partido de este domingo, que está programado para las 16 (hora de Argentina) y que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey.
La gran incógnita en el 11 inicial está en la mitad de la cancha, ya que Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurado su lugar, mientras que el cuarto hombre se definirá entre Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González.
Quién es Slavko Vincic, el árbitro de Argentina vs. España en la final del Mundial 2026
Slavko Vincic será el árbitro que dirigirá la final del Mundial entre la Selección Argentina y España este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El esloveno tiene un antecedente reciente con la Albiceleste, ya que estuvo en la caída por 2-1 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022, mientras que la Roja nunca perdió bajo su conducción.
No obstante, más allá de su destacada labor profesional en los últimos años y lo valorado que es por la FIFA, guarda un pasado personal tan llamativo como polémico: en 2020 fue detenido por presunta vinculación con una red de prostitución, tráfico de drogas y armas.
El esloveno tiene un antecedente reciente con la Albiceleste, ya que estuvo en la caída por 2-1 ante Arabia Saudita.
Lionel Scaloni: "Llegamos los dos mejores equipos"
En la habitual conferencia de prensa en la previa de los partidos del Mundial, Lionel Scaloni atendió a los periodista y analizó lo que será la final del domingo entre la Selección Argentina y su par de España que definirá al nuevo campeón del mundo.
"Argentina y España encontraron una manera de jugar bastante clara y creo que, sin desmerecer a nadie, llegaron los dos equipos que merecían estar en la final", remarcó el DT de la Albiceleste.
También habló muy bien del entrenador español Luis de la Fuente, quien fue su profesor en el curso de director técnico y es actualmente su amigo, aunque aclaró -entre risas- que "no sabe lo que yo pienso de fútbol" para llevar tranquilidad a los hinchas argentinos.
En tanto, sobre las virtudes del rival del domingo, fue contundente. "España es un gran equipo, una muy buena selección, que viene haciendo una etapa muy buena con Luis y eso me pone muy contento. De España me preocupa todo. Y a Luis lo aprecio mucho", remarcó.
"SOMOS UN EQUIPO BASTANTE CONOCIDO, QUE LA GENTE SABE COMO JUEGA"La palabra de Scaloni en conferencia de prensa, a dos días de la final del #MundialEnDSPORTS entre Argentina y España.#PuedePasar#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nuUDP9cSHr— DSPORTS (@DSports) July 17, 2026
"A veces lloro...": la confesión del "Dibu" Martínez en la previa a la final del Mundial 2026
Emiliano Martínez habló en la previa entre la Selección Argentina y España.
El arquero de la Selección Argentina habló en rueda de prensa en la antesala el encuentro del domingo y reconoció que todo lo que logró con el "Albiceleste" es muy importante para él. "A veces lloro de sólo pensar todo lo que logramos", remarcó el "1" que suma tres cuatro títulos: dos Copas América, el Mundial 2022 y la Finalissima.
También se refirió a la fractura que tuvo en el dedo anular de la mano derecha en la previa a la Copa del Mundo y reconoció que le "duele todos los días" la mano. "Sabía que me iba a dolor muchísimo", comentó. Pero inmediatamente aportó tranquilidad de cara a lo que viene. "En la fase de grupos no pude entrenar, pero desde octavos ya no pensé y me siento mucho mejor", recalcó.
A dos días de la gran final Mundial 2026, Lionel Messi participó del Fanatics Fest de Nueva York junto a Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez y palpitó el encuentro de este domingo en el MetLife Stadium entre la Selección Argentina y su par de España.
En un evento del que también participaron el entrenador español Luis de la Fuente y el mediocampista Rodri, el capitán argentino destacó el "grupo competitivo" que tiene la Albiceleste y también definió como una "locura" lo de su foto con Lamine Yamal, la figura de la Furia Roja, cuando la nueva estrella de Barcelona era apenas un bebé.
"Nosotros nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar, pero es un deporte colectivo, el rival también juega y no siempre se puede ganar", remarcó sobre el plantel argentino.
En tanto, sobre la recordada foto con Lamine Yamal, señaló: "Hice una foto cuando era bebe y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura, pero es uno de los mejores del mundo en este momento".
Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026
La FIFA confirmó que la Selección Argentina utilizará la camiseta titular en la final del Mundial 2026.
La FIFA confirmó que la Selección Argentina utilizará la camiseta titular en la final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.
A la camiseta titular de la Selección argentina se suman el short y las medias blancas, tal como ocurrió en la final de Qatar 2022. Además, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez usará el buzo verde, como en el partido decisivo contra los franceses hace tres años y medio, donde le atajó un mano a mano inolvidable a Randal Kolo Muani y luego se lució en los penales.
La Policía de la Ciudad realizará un megaoperativo con 1.000 efectivos
El Gobierno porteño informó esta tarde que desarrollará un megaoperativo de seguridad en el Obelisco y otros puntos de interés de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la final del Mundial 2026 que disputarán el próximo domingo la Selección argentina y España, con un despliegue de 1.000 efectivos.
La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España
La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni tendrá un duelo especial con su mentor.
Esto se debe a que Luis De la Fuente, el director técnico de España, fue el profesor de Scaloni cuando hizo el curso para obtener la licencia de UEFA Pro.
La historia entre Scaloni y De la Fuente, quienes hoy en día mantienen una gran relación, se remonta al 2017, cuando el argentino consiguió la licencia de UEFA Pro, que es el máximo nivel para entrenadores, en la Ciudad del Fútbol de la RFEF.