El influencer de Lomas de Zamora que visitó Fiorito para descubrir talentos musicales

Santiago o como se hace llamar en redes: Zzzerno nació en Centenario por lo que visita Lomas a diario porque tiene familia en la zona.

Con el propósito de recorrer los barrios del Conurbano para buscar talentos musicales es que el influencer "Zzzerno" se abre camino en las redes sociales. Santiago Alayon (28) es su verdadero nombre, nació en Lomas de Zamora, en Centenario, y desde 2018 muestra sus propias canciones y la de artistas amateurs.

Santiago apunta a realizar una carrera musical y eso fue lo que lo llevó a armar su cuenta de Instagram @zzzerno y su canal de YouTube . "Empecé en redes mostrando mi música y mi arte desde 2018, videoclips y videos promocionando mis canciones, luego empecé a hacer contenido musical referido a Argentina cuando fue el año del mundial (en 2022). Cuando se me dio el alcance de la música, empecé a conocer artistas y fue cuando tuve el click de empezar a buscarlos", contó el artista que vive actualmente en el barrio Villa Celina de La Matanza .

Si bien Santiago, hizo su primer video de "búsqueda de artistas" en CABA, luego un amigo le recomendó que se visite los barrios del Conurbano. "Recuerdo que me dijo 'tenes que buscar en las villas que está lleno de artistas' y ahí me di cuenta que es verdad porque las grandes leyendas musicales siguen un patrón de salir de los barrios", reflexionó.

Según contó el influencer, recorrer Lomas de Zamora es algo que hace habitualmente: "Siempre visité Lomas porque fue mi primera casa, tengo gran parte de mi familia allí y al haber nacido en Centenario de chico iba a muchas fiestas clandestinas que hacían unos amigos en Budge", recalcó.

"Mi experiencia en Lomas siempre es hermosa y llena de sensaciones, si bien he recorrido la zona, nunca había tenido una llegada tan cercana con el pueblo", apuntó.

Desde que se dedica a la sección de "Descubriendo Artistas", aseguró que la gente lo recibe de una manera muy cálida: "Veo siempre sus mejores caras, las más humildes y las más humanas, nunca tuve una mala intención de parte de nadie".

Un reel que agradecieron muchos sus seguidores

Uno de los reel con más interacciones y vistas tuvo fue el que Zzzerno subió de su visita a Fiorito. "La gente se volvió loca porque el barrio cuenta con un museo del 10 (por Maradona), que ni yo al ser de la zona lo conocía. Hay mapas que muestran un recorrido por donde hay paredones y símbolos que representan al barrio. Es como si fuera algo disruptivo ya que el barrio entero es un museo, con sus calles y su gente. Eso le encanto a mis seguidores", aseguró.

Pero lo más importante y lo que resalta Santiago es que en cada contenido que sube siempre se destaca un mensaje que quiere hacer llegar a sus seguidores. "El objetivo de mi cuenta es que la gente que esta atenta, que mira mas allá de los ojos, vea la intención que hay detrás de cada artista y video. No es solo entretenimiento, es un mensaje a la unión, al respeto, al trabajo y a las distintas formas que hay de vivir (eso representa Zzzerno)", señaló respecto al compromiso que le pone a su trabajo.

En cada uno de sus videos, el influencer destaca la importancia de lo simple y enaltece que con poco se puede ser feliz. "Trato de poner el foco y enviar el mensaje sobre que la felicidad es un proceso interno, que difiere de lo material. Si bien los barrios son parecidos en algunas cosas, son muy distintos a la vez", agregó, y destacó: "Si hay algo que tienen en común, y es que se puede ser feliz con lo que se tiene, siempre aprendo de ellos. Y siempre digo la misma frase: lo esencial es invisible a los ojos".

Sobre su futuro contó que le gustaría generar un cambio interno en la gente: "Mi contenido no se basa sólo en entretener, quiero ir más allá, llamar la atención para que vean todo el trasfondo que hay en los símbolos y en lo espiritual, en la búsqueda del despertar a través del proyecto 'Música para Despiertos'".

Transitar lo profundo de cada barrio lo llevó a entender y a chocarse de lleno con realidades distintas. "Este camino me ayudó a darme cuenta de lo que cargamos adentro de cada uno, todos somos artistas, solo hay que saber dejarse ser", manifestó. Y sumó: "Volvería a Lomas, siempre me va a encantar y fue mi primera casa, nunca me olvido de donde vengo. Eso es parte de mi".

Mirá el video en Fiorito