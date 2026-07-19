"Gracias, Messi": el emotivo mensaje de los vecinos de Lomas tras la final

Vecinos de Lomas de Zamora se reunieron en la Plaza Grigera para festejar el subcampeonato.

Vecinos de Lomas de Zamora se reunieron en la Plaza Grigera para festejar el subcampeonato.

Con banderas, camisetas, pelucas celestes y blancas y canciones para la Selección, cientos de lomenses se acercaron al centro de la ciudad para reconocer al capitán argentino, que a los 39 años volvió a hacer historia al disputar su tercera final mundialista y cerrar otro torneo inolvidable.

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Con una peluca de rulos celeste y blanca y una bandera sobre la espalda, un vecino fue uno de los primeros en dejar su mensaje: "Aunque hayamos perdido, va a seguir siendo el mejor del mundo. La enseñanza que nos dejó es no rendirse.".

Entre los presentes también estuvo una madre junto a su hijo. Sin dudarlo, el niño miró a cámara y dijo: "Te amamos. Gracias por todas las copas, Messi. No te vayas nunca".

Otro vecino, protegido de la lluvia con un paraguas argentino, resumió lo que significó el capitán para la Selección: "Todos los partidos que pudimos ganar con Messi, los ganamos. Te amamos mucho".

Las más jóvenes también llevaron su homenaje. Con un cartel que decía "San Messías", un grupo de chicas expresó: "Gracias, Messi. ¡Vamos, Selección!".Una de las más pequeñas presentes también dejó su deseo: "No quiero que se vaya. Ojalá que no sea su último Mundial".

Vecinos le dedicaron un emotivo agradecimiento a Lionel Messi.

Orgullo albiceleste, más allá del subcampeonato

Para una vecina, el mayor legado del capitán va mucho más allá de los títulos.: "Que siga siendo la persona que es, un ejemplo para toda la juventud. Perder un partido no es perder la vida. Lo dio todo y les enseña que caer una vez no significa rendirse. Hay que seguir. Los argentinos somos esto: un día lloramos y otro día festejamos, pero siempre amamos a nuestro país".

Con una llamativa peluca punk blanca y celeste, otro hincha destacó los valores que, según él, dejó el capitán: "Nos alegró la vida. Nos enseñó humildad y caballerosidad. Lo dio todo y tenemos que estar orgullosos. No se dio la cuarta Copa, pero se va con toda la gloria."

Subida a una camioneta decorada con una enorme bandera argentina, otra vecina cerró con un mensaje de unidad: "Messi nos dio la felicidad del mundo. Hoy salimos segundos, pero gracias. La Argentina te ama. Nos enseñó que estando todos juntos y luchando se puede lograr todo".