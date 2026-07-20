lunes 20 de julio de 2026
Escribinos
20 de julio de 2026
En celeste y blanco.

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Dalma Maradona le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi y a toda la Selección Argentina en un posteo en su cuenta de Instagram.

Dalma Maradona homenajeó a Lionel Messi.&nbsp;

Dalma Maradona homenajeó a Lionel Messi. 

La hija mayor de Diego Maradona publicó una imagen de Lionel Messi visiblemente emocionado al final del partido y le dedicó unas palabras que rápidamente se hicieron virales.

Lee además
Julián Álvarez, en otros tiempos. 
Cambio de imagen.

Cómo fue el tratamiento que hizo Julián Álvarez contra el acné
Antonela Roccuzzo, de celeste y blanco. 
Buena onda.

Quién es la mejor amiga de Antonela entre las mujeres de la Selección

"Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final“, escribió Dalma Maradona.

Luego, cerró su mensaje con otra frase cargada de cariño hacia el crack rosarino: "Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo“.

El orgullo de Dalma Maradona por Lionel Messi y la Selección Argentina

Además del posteo dirigido especialmente a Lionel Messi, Dalma Maradona también compartió un mensaje de agradecimiento para todo el plantel de la Selección Argentina y el cuerpo técnico.

Y luego incorporar la cita: “Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final“.

Temas
Seguí leyendo

Cómo fue el tratamiento que hizo Julián Álvarez contra el acné

Quién es la mejor amiga de Antonela entre las mujeres de la Selección

"Gracias, Messi": el emotivo mensaje de los vecinos de Lomas tras la final

El emotivo posteo de Dalma en la previa de Argentina con Inglaterra

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto. 
¿Qué onda?

Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto y lanzó una inesperada comparación

Las más leídas

Te Puede Interesar

Facundo Medina frente a Argelia, en el Mundial 2026.
En vidriera.

El lomense Medina suena en un grande de Argentina