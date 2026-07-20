El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026

Dalma Maradona compartió un sentido y emotivo mensaje a través de historias de Instagram para agradecerle a Lionel Messi y a todo el plantel de la Selección Argentina luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.
Dalma Maradona le dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi y a toda la Selección Argentina en un posteo en su cuenta de Instagram.
Dalma Maradona compartió un sentido y emotivo mensaje a través de historias de Instagram para agradecerle a Lionel Messi y a todo el plantel de la Selección Argentina luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.
La hija mayor de Diego Maradona publicó una imagen de Lionel Messi visiblemente emocionado al final del partido y le dedicó unas palabras que rápidamente se hicieron virales.
"Tus lágrimas son las de todos nosotros. Gracias por representarnos de la mejor manera y dejar todo hasta el final“, escribió Dalma Maradona.
Luego, cerró su mensaje con otra frase cargada de cariño hacia el crack rosarino: "Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo“.
Además del posteo dirigido especialmente a Lionel Messi, Dalma Maradona también compartió un mensaje de agradecimiento para todo el plantel de la Selección Argentina y el cuerpo técnico.
Y luego incorporar la cita: “Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final“.