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15 de julio de 2026
Pasión.

El emotivo posteo de Dalma Maradona en la previa de Argentina con Inglaterra

Dalma Maradona publicó una imagen en las redes sociales en la previa al encuentro decisivo entre la Selección Argentina con Inglaterra en el Mundial 2026.

Dalma Maradona, con la camiseta de su papá.&nbsp;

Dalma Maradona, con la camiseta de su papá. 

En la previa del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Dalma Maradona compartió una imagen que rápidamente se volvió viral por su fuerte carga simbólica en referencia a la Guerra de Malvinas.

La hija mayor de Diego Maradona reposteó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró una escena nocturna en la emblemática esquina de Habana y Segurola, que lleva el nombre del “10”.

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En la publicación, que se hizo viral rápidamente, verse a varias personas arrodilladas, encendiendo velas al pie del cartel de Diego Maradona, mientras una bandera argentina con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” cubre parte de la señal.

El posteo de Dalma Maradona.

El posteo de Dalma Maradona.

El posteo de Dalma Maradona, entre dos recuerdos

La publicación unió el recuerdo a Diego Maradona, en especial por sus dos goles contra Inglaterra en México 86, con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

De todos modos, desde el posteo no se intentó cargar al encuentro futbolístico con un tenor político y compararlo con un conflicto bélico.

Dalma Maradona y toda la familia del “10” se manifestaron siempre muy hinchas de la Selección Argentina y siguieron alentando incluso ante resultados adversos.

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