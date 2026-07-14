Cómo baja los nervios Carolina Calvagni antes del partido de la Selección Argentina con Inglaterra

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico.

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, utilizó sus redes sociales para mostrar cómo intenta encontrar un momento de calma en medio de tanta expectativa en la previa del partido entre la Selección Argentina con Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Sentada frente al mar, la influencer y empresaria compartió una postal acompañada por una sincera reflexión. "Me hace muy feliz el mar", comenzó escribiendo junto a la imagen.

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico. Los nervios de Carolina Calvagni Luego profundizó sobre las sensaciones que viene atravesando desde que arrancó el Mundial 2026 y reconoció que cada partido se vive con una fuerte intensidad

"Todo está siendo tan intenso que sentarme a ver el mar es todo lo que necesito. Cada partido que pasa, me resta años de vida jaja", confesó con humor.

Finalmente, dijo mantiene intacta la ilusión de volver a ver a la Selección Argentina celebrar. "Me quedo acá pensando cosas lindas para el miércoles. ¡Vamos!", cerró.

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