martes 14 de julio de 2026
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14 de julio de 2026
Cabulera.

Cuál es la cábala de la madre de Alexis Mac Allister para los partidos de la Selección Argentina

Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, contó de que se trata su cábala “infalible” para los encuentros de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Alexis Mac Allister y su mamá.&nbsp;

Alexis Mac Allister y su mamá. 

Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister, contó las cábalas que mantiene antes de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en una entrevista que mantuvo con Moria Casán y sorprendió a todos con sus confesiones.

En su programa de El Trece, Moria Casán le preguntó sin vueltas: “¿Cómo es ese día para ustedes, la previa de la madre de Mac Allister?”.

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“El mío es muy tranquilo. Yo plancho mi traje de todos mis partidos de la Selección”, reconoció Silvina al inicio de la entrevista. Silvina también de que se trata cábala infalible: “Yo voy siempre vestida igual, tengo un traje sastrero casi blanco”.

“Es cábala desde Qatar y la Copa América, así que yo plancho mi trajecito, mi musculosa blanca y preparo mis zapatillas. Es mi outfit fijo”, explicó la mamá de Alexis Mac Allister.

La mamá de Alexis Mac Allister y su ropa cabulera

En medio de la charla, Silvina aclaró que “no tengo eso de que todos los partidos hay que presentar un outfit, que ahora está muy de moda. Yo no; tengo solo que planchar y estar preparada para la salida”.

“Son bastante horas previas, particularmente acá, porque nos congregamos con todos los padres, todas las familias. Salimos todos en el mismo micro”, explicó.

La mamá de Alexis Mac Allister contó que “vamos cantando y tenemos un trayecto de camino bajo el sol, así que también vamos preparados para no sufrir tanto el calor. Llegamos bastante antes a la cancha”.

“Usan factores de protección, un sombrerito para el calor, abanico…”, quiso saber la conductora. Silvina contó que no, porque “después te los sacan, porque a mi nieta le sacaron un paragüitas que se pone en la cabeza por una cuestión de seguridad, que se entiende. Pero bueno, hay que protegerse del sol”.

“No dejan entrar nada punzante y el paraguas tiene como puntitas, entonces sí se lo quitan. Pero bueno, depende también el horario. Ahora vamos a tener un partido de vuelta de tarde-noche, pero tuvimos uno de mediodía, así que depende del horario nos preparamos. Y si hay tiempo, a veces a la mañana, bueno, acá hay una pileta que la tengo a mi espalda y nos juntamos a tomar mate, a compartir un poco cómo nos sentimos”, cerró.

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