martes 14 de julio de 2026
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13 de julio de 2026
Es un escándalo.

La mamá de Tini Stoessel habló de la agresión a Martín Salwe

Martín Salwe aseguró que fue agredido por la seguridad de Tini Stoessel y la familia de la cantante dio su versión de lo ocurrido.

Polémica entre Tini y Marín Salwe.&nbsp;

Polémica entre Tini y Marín Salwe. 

Martín Salwe contó en Infama, en América TV, el difícil momento que vivió al intentar entrevistar a Tini Stoessel tras el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza en Kansas. El periodista aseguró que la seguridad actuó con gran violencia.

El periodista aseguró que fue agredido por dos personas en la puerta del estadio de Kansas City y aseguró que fue seguridad que estaba cerca de la cantante.

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"Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes", había dicho Martín Salwe en diálogo con Infama, mostrando las marcas en su cuerpo luego del accionar de la seguridad.

La versión de la familia de Tini Stoessel

Ante esto, Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, se refirió al episodio que vivió Martín Salwe. En diálogo con Cora Debarbieri, fue contundente. "Tini no tiene seguridad privada en Miami. Solo tiene seguridad cuando se mueve y en sus shows", sostuvo.

"Le consulté quiénes ponen a estas personas y si Mariana estaba al tanto y me pone 'Cora no lo sé, yo no estaba en ese lugar'. Y no sabe decirme quiénes son esas personas", continuó la periodista.

"Para mí la pone la FIFA o la AFA", sumó Marcela Tauro, conductora del programa de América TV, sobre lo ocurrido con la novia de Rodrigo de Paul.

Martin Salwe, contra la seguridad de Tini Stoessel.

Martin Salwe, contra la seguridad de Tini Stoessel.

Al respecto Martín Salwe expresó: "Son dos personas, estoy tratando de identificarlos. Hay una credencial de FIFA que tiene cada uno. Tienen una placa de la policía, entiendo que es una fuerza especial. Puede ser un servicio privado, pero son policías".

"Mariana me dice: 'el tema es que ellos no saben quién son los que se acercan. Desconocen el trabajo, desconocen si son periodistas'. Al ser de allá desconocen eso. 'Esa gente no es del entorno de Tini. Seguramente es del estadio, son policías. Son personas de civil que nada tienen que ver con Tini'. Como para aclarar", agregó Cora Debarbieri.

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