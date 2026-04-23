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23 de abril de 2026
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Florencia Regidor, sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Se gar... a un montón de gente"

La lomense Florencia Regidor, ex Gran Hermano, se metió sin vueltas en la intimidad de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Florencia Regidor habló de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.&nbsp;

Florencia Regidor habló de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. 

Florencia Regidor, vecina del Barrio Inglés de Temperley y exparticipante de Gran Hermano, se metió en la relación sentimental que mantienen Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y aseguró sin vueltas que tanto la cantante con el futbolista de la Selección Argentina “hacen la suya”.

Todo comenzó en el programa de streaming Qué tupé, de El Trece, donde Florencia Regidor deslizó que la pareja mantendría una relación abierta desde hace varios meses.

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Picante información de Florencia Regidor

La picante información surgió en medio de un intercambio distendido, pero rápidamente fue sumando picantes detalles sobre la intimidad de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

“Hay una amiga de Flor que en un programa aseguró que otra amiga recibía mensajes directos de Rodrigo de Paul”, lanzó uno de los panelistas, dando pie a la intervención de Florencia Regidor, quien respondió con ironía: “¿Y si la amiga soy yo?”.

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Florencia Regidor habló de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Florencia Regidor habló de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

“Para mí no existe la monogamia en parejas muy expuestas. Ellos están juntos, están felices, pero cada uno hace la suya”, sostuvo la lomense sobre el tema.

Y la ex Gran Hermano agregó más picante sobre el tema en cuestión: “Yo sé que De Paul se gar… a un montón de gente y que Tini se gar.. a un montón de gente”.

Cómo era de prever, el explosivo comentario de Florencia Regidor estalló en las redes sociales y generó un enorme revuelo entre los usuarios.

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