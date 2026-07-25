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25 de julio de 2026
Un gran desafío.

Con la Copa Libertadores en la mira, el lomense Gustavo Álvarez asume en un grande de Sudamérica

Gustavo Álvarez, ex Temperley y oriundo de Lomas de Zamora, fue elegido por un club poderoso de Ecuador en la antesala de los cruces de octavos de final.

Gustavo Álvarez encontró club tras su salida de San Lorenzo.

Gustavo Álvarez encontró club tras su salida de San Lorenzo.

En pocas palabras

  • Gustavo Álvarez: El ex Temperley y oriundo de Lomas de Zamora asumió como DT de Liga de Quito.
  • Objetivo principal: Su meta será competir en los playoffs de la Copa Libertadores.
  • Trayectoria previa: El entrenador tiene experiencia previa en Chile, con títulos en Huachipato y Universidad de Chile.
Resumen generado por Thinkindot AI

Gustavo Álvarez vuelve a la acción. Después de su repentina e inesperada salida de San Lorenzo, el entrenador oriundo de Lomas de Zamora encontró nuevo equipo y en las últimas horas fue anunciado como director técnico de Liga de Quito.

El DT lomense fue el elegido por la cúpula dirigencial del “Rey de Copas” de Ecuador para reemplazar a Tiago Nunes, recientemente despedido, y su principal objetivo estará centrado en los playoffs de la Copa Libertadores.

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Por estas horas, Álvarez está viajando hacia la capital ecuatoriana luego del anuncio oficial que realizó el club a través de sus redes sociales y rápidamente tomará las riendas del primer equipo, teniendo en cuenta que en dos semanas afrontará el encuentro de ida de los octavos de final ante Mirassol en Brasil.

Gustavo Álvarez, de Temperley a un grande de Sudamérica

Luego de ser coordinador de inferiores y técnico de la Reserva llevando adelante un buen proyecto juvenil, el exdefensor asumió interinamente en la primera del “Gasolero” para dirigir los últimos partidos del Torneo Transición 2016 tras la salida de Iván Delfino y cumplió el objetivo: aseguró la permanencia en la elite del fútbol argentino.

A pesar de eso, y una vez finalizado el torneo, regresó a puesto, pero su destino estaba escrito y un par de meses más tarde, tras la salida de Carlos Mayor, fue confirmado oficialmente como entrenador principal, en un contexto más complicado y con serias chances de descenso.

Gustavo Álvarez dirigió a Temperley en el 2016.

Gustavo Álvarez dirigió a Temperley en el 2016.

El desafío era complicado, pero Álvarez no se achicó y tomó las riendas del primer equipo con el objetivo de revertir algo que parecía consumado. Y lo consiguió. Con él como entrenador, Temperley logró la mejor campaña durante su última estadía en Primera División, que tuvo victorias resonantes ante San Lorenzo y Racing.

Sin embargo, y después de asegurar la permanencia para la temporada 2017-2018, una serie de malos resultados en el inicio del campeonato precipitaron su salida en noviembre de 2017.

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