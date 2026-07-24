Temperley celebra el día del hincha con una gran fiesta popular

El sentimiento por los colores y la identidad barrial vuelven a convocar a la gran familia de Temperley. Este 24 de julio se encuentra listo para conmemorar oficialmente el Día del Hincha de Temperley , una fecha grabada a fuego en el corazón de sus simpatizantes.

En esta ocasión, la comisión directiva y las agrupaciones internas trasladaron la celebración principal a este sábado 25 de julio, organizando un masivo festival popular que comenzará desde el mediodía en el sector de parrillas de la sede social de la institución, sobre la avenida 9 de Julio.

La jornada festiva está planteada como un espacio de reencuentro recreativo y familiar. Según adelantaron desde las plataformas oficiales de Temperley , el predio contará con espectáculos musicales en vivo, variadas propuestas gastronómicas, stands de una feria de emprendedores locales y múltiples sorteos de indumentaria oficial provista por la tienda "Celemanía".

Asimismo, las autoridades abrirán las puertas de la Casa del Vitalicio para permitir que los socios históricos regularicen datos administrativos y retiren diplomas pendientes.

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El origen de una mística inquebrantable que significa ser de Temperley

A diferencia de otros clubes cuyas efemérides remiten a títulos deportivos o nacimientos de ídolos, el hito de la parcialidad "Gasolera" honra la resiliencia y el compromiso civil. El origen de esta celebración se remonta al 24 de julio de 1993, día en el que el primer equipo de fútbol de Temperley volvió a disputar un partido oficial luego de soportar una dolorosa quiebra económica y la consecuente clausura judicial de sus instalaciones.

Fueron los propios vecinos, socios y simpatizantes quienes se movilizaron en las calles, organizaron colectas imposibles y custodiaron el patrimonio físico para evitar el remate del club, transformando el regreso a las canchas en el triunfo social definitivo.

Celebración en casa y la mira en la Primera Nacional

El evento masivo en las parrillas coincidirá con un momento de gran expectativa deportiva para la institución. Mientras la masa societaria festeja en la sede, el plantel profesional ultima detalles de cara a sus compromisos en el campeonato de la Primera Nacional, buscando coronar el fin de semana de celebraciones con un resultado positivo que mantenga a Temperley prendido en los puestos de vanguardia de la tabla.

En las tribunas y los pasillos de la sede social, el orgullo por el pasado rescatado y la ilusión por el futuro deportivo marcharán de la mano. Temperley vivirá su festejo al mismo tiempo que buscará sumar de a tres ante San Martín de Tucumán como visitante.