Gabriel Hauche, tras el triunfo de Temperley: "El camino es larguisimo y hay que seguir de esta manera"

Temperley sumó tres puntos fundamentales en su casa al vencer por 2-0 a Atlético de Rafaela por la fecha 21 de la Primera Nacional. La gran figura del partido fue Gabriel Hauche , quien rompió el cero a los 6 minutos del complemento para guiar el triunfo del conjunto dirigido por Nicolás Domingo.

Tras el pitazo final, el atacante compartió sus sensaciones y valoró la paridad de un encuentro sumamente complejo. "Fue mi tercer gol en este campeonato, un partido muy duro y trabajado, más allá de que el rival venía con un entrenador nuevo y todo lo que eso implica", remarcó el "Demonio" sobre el trámite inicial del cotejo.

El delantero de Temperley reconoció las dificultades que presentó la visita en la primera mitad y la evolución táctica del equipo tras el descanso: "Por momentos intentamos jugar y no nos salía, en el segundo tiempo pudimos estar un poco más tranquilos", aseguró.

Con esta victoria en el Alfredo Beranger , el Gasolero se asienta sólidamente en la tercera posición de la tabla y corta una racha de paridades en condición de local. Al respecto, Gabriel Hauche subrayó: "Es supervalorable este triunfo de local y super contento con el resultado ante un rival que también viene ahí arriba y feliz por cómo se dio el partido".

"Gabriel Hauche"



Por las declaraciones del jugador de Temperley tras la victoria ante Atlético Rafaela. pic.twitter.com/2CWZRk8VQN — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 18, 2026

La prudencia de Gabriel Hauche de cara al futuro

A pesar del gran presente que atraviesa Temperley, el delantero de 37 años aportó una dosis de calma y experiencia, enfocando el objetivo grupal en el mediano y largo plazo dentro de una categoría caracterizada por su extrema paridad.

"Hay que seguir partido a partido, esto es muy largo. El haber ganado hoy no define nada, nos da mucha confianza, nos da alegría en lo interno, pero el camino sabemos que es larguísimo y hay que seguir de esta manera", reconoció.

En sintonía con esa mentalidad enfocada únicamente en el rendimiento propio, el atacante agregó de forma contundente: "No tenemos que pensar en los demás, pero dar pasitos como el que dimos hoy es fundamental para lo que viene".

La gratitud con el hincha de Temperley

Finalmente, uno de los referentes de Temperley no dejó pasar la oportunidad de dedicarle la victoria a los simpatizantes que colmaron las tribunas, destacando la comunión incondicional que existe entre los hinchas y los jugadores.

"Siempre la gente acompaña en las buenas y en las malas. Haber ganado hoy era importante, sabemos que siempre nos acompañan y están con nosotros. Poder devolverles un triunfo y que se vayan contentos es lo mejor que nos podía pasar", concluyó con satisfacción.