martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
Calmó las aguas.

Nicolás Domingo, un golpe de timón a tiempo para enderezar el barco

Temperley evidenció una mejoría que quiere prolongar en el tiempo luego de varios sinsabores. Nicolás Domingo acertó en el movimiento de piezas.

Nicolás Domingo encontró un poco de aire.

Nicolás Domingo encontró un poco de aire.

Hay partidos bisagras, de esos que marcan un antes y un después. Temperley perdió por goleada ante Deportivo Maipú y después cayó con Gimnasia, en Jujuy. A partir de Nueva Chicago, el técnico Nicolás Domingo pateó el tablero, mereció el triunfo que le arrebataron en el descuento. Contra San Martín de San Juan, esa mejoría se transformó en victoria.

Los ingresos de Gabriel Hauche, Franco Díaz y Pedro Souto le dieron otra frescura al equipo. El delantero aprovechó la chance en Mataderos y no salió del equipo. Lo mismo el volante y el lateral/extremo que se acomodaron perfectamente al esquema táctico del entrenador.

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Gabriel Hauche volvió a ser el "Demonio" de Temperley

Una caricia a Gabriel Hauche

El “Demonio” Hauche fue la figura en el 2-1 a San Martín de San Juan. Y, para Nicolás Domingo, su buen momento no es casualidad. “Lo de Gaby me pone muy feliz. Esto habla muy bien de él, de su profesionalismo, de cómo se entrena. No por algo tuvo la carrera que tuvo, no es casualidad. Del fútbol, salvo los extraordinarios, que son los cracks, los demás somos unos laburantes de esto y hay que dedicarse, entrenarse y Gaby lo hace de una manera muy buena”, explicó el DT del Gasolero.

Gabriel Hauche
Nicolás Domingo valoró el esfuerzo de Gabriel Hauche.

Nicolás Domingo valoró el esfuerzo de Gabriel Hauche.

Gabriel Hauche, tras su expulsión ante Colegiales, estuvo cuatro fechas sin sumar minutos. “Entendió, siguió trabajando, esperó su momento, eso es parte de un equipo y cuando le llegó la oportunidad la aprovechó. La estaba esperando”, argumentó Nicolás Domingo.

También se refirió a los otros dos casos: “Franco (Díaz) se fue preparando. No llegó del todo bien a la pretemporada por su inactividad que arrastraba. También trabajó y ha tenido tres grandes partidos. Pedro (Souto) lo mismo. Esto es a base de rendimientos, trabajo. Yo los veo todos los días a los jugadores como se brindan, como se entrenan”.

Nicolás Domingo: “Tengo un gran grupo”

Pedro Souto había participado de los partidos ante Tristán Suárez, Agropecuario Argentino, Colegiales (completo) y Deportivo Maipú. El oriundo de Longchamps reapareció en las últimas dos semanas con un fuerte impacto: marcó dos goles de cabeza.

Pedro Souto - Temperley
Pedro Souto, uno de los inesperados goleadores del equipo de Nicolás Domingo.

Pedro Souto, uno de los inesperados goleadores del equipo de Nicolás Domingo.

Sin embargo, dejando de lado lo individual, el exjugador de Banfield destacó “el grupo” que comanda esta temporada. “Tengo un gran grupo, porque hoy (por el domingo) le ha tocado esperar a jugadores de una gran trayectoria y sin embargo siguen empujando, siguen estando, se siguen entrenando”, aclaró el oriundo de Totoras, Santa Fe.

En esa línea profundizó que “creo que eso es parte de un equipo, a veces no es cuantos minutos te tocan, sino cómo jugás los que te tocan. Y cuando entendemos eso somos parte del todo, entonces es más fácil”.

Temperley enfoca a Chacarita

Tras haber cortado la racha de ocho partidos sin triunfos y todavía afuera del Reducido (por diferencia de goles), Temperley se prepara para visitar el domingo a Chacarita, desde las 15.30, televisado por LPF Play.

El Funebrero (18) tiene dos puntos menos que el Gasolero (20) en la zona B de la Primera Nacional. Viene de perder con Deportivo Maipú (2-3), en Mendoza, pero de local suma cuatro triunfos consecutivos: Gimnasia y Tiro de Salta (2-0), F.C. Midland (1-0), Colegiales (2-0) y Almagro (1-0).

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