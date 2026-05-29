Cuándo será el receso de la Primera Nacional y como impacta en Los Andes y Temperley

Los Andes y Temperley tendrán un receso de dos semanas en la Primera Nacional.

Los Andes y Temperley ya tienen su cronograma confirmado de cara a lo que serán las próximas fechas de la Primera Nacional. Además, se supo que la máxima categoría del ascenso tendrá un receso de dos semanas, estipulado entre la finalización de la primera rueda y el comienzo de la segunda.

La competencia oficial ingresará en un parate total entre el 20 de junio y el 4 de julio, fecha en la cual debe comenzar la segunda rueda del campeonato. Esto permitirá el descanso de los planteles y la apertura del mercado de pases.

Alarma en Turdera. Temperley lleva 8 sin ganar y empieza a preocuparse por la permanencia

En primera instancia, el receso estaba programado del 13 al 27 de junio, pero todo se reprogramó para una semana más debido a la fecha número 4 que quedó pendiente y deberá disputarse el fin de semana del 20 de junio.

Para Temperley, conducido técnicamente por Nicolás Domingo , el parate asoma como una oportunidad ideal para recuperar soldados y acechar los puestos de vanguardia de la Zona B . El fixture inmediato previo y durante el receso quedó de la siguiente manera.

En el cierre de la primera rueda, el Gasolero completará las fechas regulares ante San Martín de San Juan, Chacarita y Atlético Güemes. Mientras que la fecha postergada será el fin de semana del 20 de junio ante San Martín de Tucumán en el Alfredo Beranger.

La vuelta a la competencia será el fin de semana del 4 de julio cuando choque con Tristán Suárez en Turdera.

Los Andes buscará sostener el protagonismo en su zona

Por el lado del conjunto de Lomas de Zamora, el equipo dirigido por Leonardo Lemos transita una gran campaña en la Zona A. La confirmación del calendario le permite al Milrayitas planificar las cargas físicas para mantener la regularidad.

En la recta final de la primera rueda buscará cerrar la primera mitad en lo más alto enfrentando a All Boys, Estudiantes de Caseros y Mitre de Santiago del Estero. Mientras que el compromiso postergado de la cuarta fecha será ante Deportivo Madryn como visitante el fin de semana del 20 de junio.

Por su parte, la reanudación será el fin de semana del 4 de julio ante Almirante Brown como visitante.

El clásico entre Temperley y Los Andes en el horizonte

Cabe recordar que las autoridades confirmaron que el torneo no se detendrá por la Copa del Mundo, por lo que la acción continuará con normalidad durante julio.

Esto garantiza que el esperado segundo choque interzonal, entre Temperley y Los Andes, se disputará tal lo programado el fin de semana del 8 de agosto en el estadio Alfredo Beranger.