Los Andes busca derribar el maleficio ante All Boys en Floresta

El presente de Los Andes en la Primera Nacional invita a la ilusión. Con 24 unidades en la tabla, el conjunto dirigido por Leonardo Lemos se mantiene prendido en el lote de arriba y muestra un funcionamiento sólido. Sin embargo, este sábado a las 15.30 tendrá una prueba de fuego que va más allá de lo táctico: deberá ganarle a su propia historia reciente.

Cuando visite a All Boys en Floresta, los números en rojo vendrán rápidamente a la mente. La estadística previa es contundente y representa el gran desafío de la jornada. El elenco de Lomas de Zamora registra una pesada racha en condición de visitante frente al Albo, escenario donde no logra una victoria desde hace exactamente diez años.

El historial general entre Los Andes y All Boys favorece al equipo de Floresta. Entre el Nacional B y la Primera B disputaron 86 partidos, con 36 triunfos de All Boys (144 goles a favor), 25 victorias del equipo de Lomas de Zamora (119 goles a favor) y 25 empates.

Para encontrar el último festejo de Los Andes en el Estadio Islas Malvinas hay que retroceder al 24 de abril de 2017. En aquella oportunidad, por el torneo de la Primera B Nacional, el Milrayitas destrabó un partido durísimo gracias a un gol de Andrés Vombergar a los 43 minutos. La anterior victoria fue por el torneo de 2016 en la Primera Nacional con un triunfo por 2 a 1 con goles de Rodrigo Javier Salinas y Walter Ariel García el 10 de abril de aquel año.

A partir de allí, pisar Floresta se volvió una pesadilla. De hecho, el antecedente más fresco en ese estadio todavía genera dolor de cabeza en Lomas: en octubre de 2025 All Boys lo goleó por 3 a 0, desnudando por completo las falencias colectivas en el cierre de la pasada temporada. En total, el historial general en esa cancha marca una abrumadora ventaja para el local, con 23 triunfos albos, 14 empates y apenas 6 victorias Milrayitas en 42 partidos.

La cuenta pendiente de Los Andes fuera de casa

La urgencia por romper el maleficio en Floresta se acopla a la necesidad del equipo de hacerse fuerte fuera de Lomas de Zamora. Si bien la campaña en el Eduardo Gallardón viene siendo impecable, la regularidad fuera de casa sigue siendo la gran materia pendiente para consolidarse como un candidato indiscutido al ascenso directo.

"El grupo representa lo que el hincha quiere ver, pero sabemos que tenemos que sostener la intensidad en todas las canchas", remarcó el DT Leonardo Lemos en la semana. Con el plantel enfocado y la motivación alta, Los Andes viaja a Floresta con un solo objetivo: enterrar los fantasmas del pasado y demostrar que está listo para las grandes citas.

Además, Los Andes buscará aprovecharse del mal momento de All Boys, ya que el conjunto de Floresta suma 14 puntos y se ubica a una unidad del descenso. Asimismo, una victoria del Milrayitas este sábado lo podría ubicar al elenco de Lomas de Zamora en la cima de la Zona A de la Primera Nacional.