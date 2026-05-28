Leonardo Lemos y Javier Patalano, los hacedores del gran momento de Los Andes

Leonardo Lemos y Javier Patalano son los encargados de mantener latente el sueño de la gente de Los Andes, pero también de administrar esa ansiedad desmedida que despierta la campaña del equipo, uno de los protagonistas de la Primera Nacional . Técnico y ayudante hablaron del momento Milrayitas, una de las revelaciones.

El pensamiento de Javier Patalano pasa por la “identificación” equipo-hincha, que se va acrecentado con el correr de las fechas del campeonato.

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“Particularmente buscamos que el equipo se identifique con el hincha, que lo represente y estamos en camino de seguir construyendo eso. A medida que van pasando los partidos estamos logrando esa identificación con la gente”, explicó el exDT de Godoy Cruz sobre el objetivo del cuerpo técnico liderado por Leonardo Lemos.

Sin cometer locuras, cree “el tiempo” es clave para plasmar lo que se busca previo a la competencia. “Lo que pasa que hoy, en el fútbol actual, respecto a la inmediatez es terrible y se busca y pretende obtener todo rápido. Todo lleva su tiempo, obviamente que el principio no fue como lo esperábamos, pero con el correr de los partidos y el momento las cosas van marchando”.

Las primeras seis fechas distaban de lo planificado: un triunfo, tres empates y dos derrotas. Pero, las ocho siguientes fueron el renacer de Los Andes: cinco victorias y tres igualdades, con nueve goles a favor y uno recibido.

Leonardo Lemos: “Dar pasos hacia adelante”

Leonardo Lemos, que desde finales de 2024 sujeta las riendas del equipo, manifestó “dar pasos hacia adelante” como mensaje alentador. “Lo dijimos una vez conseguido el ascenso, la idea era siempre dar pasos hacia adelante. Buscamos en principio sostener la categoría, que finalmente pareció que podíamos pretende algo más, pero nos faltaba”.

Leonardo Lemos Leonardo Lemos apunta a un Los Andes competitivo.

En una espera más larga de lo habitual, afirmó que “este año la idea fue pensar en un Reducido, con tiempo porque el torneo terminó en octubre, tuvimos más tiempo para trabajar. Y ese es un poco el objetivo, tratar de estar entre los ocho, lo logramos hace unas fechas, lo estamos sosteniendo y cuando uno se ve arriba dice ‘vamos a arriesgar’. Veremos como se va dando, pero con los pies sobre la tierra”.

El oriundo de Quilmes volvió a reafirmar lo de un equipo “competitivo” cada fin de semana. “Tratar de sumar y después se va a ir dando para un lado o para el otro. Va el 30% del torneo jugado recién, nos encuentra en un lugar hermoso, pero falta un montonazo. Ahora hay que ir de visitante, después jugar de local, hay una seguidilla de visitante”, resaltó el entrenador del Milrayitas.

Por último, le dedicó un mensaje al plantel: “Agradecer al grupo que se entrega día a día para tratar de que seamos competitivos y podamos dejar una buena imagen cada partido”.