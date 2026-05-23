Los Andes venció a Racing de Córdoba con autoridad y se ilusiona

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Los Andes ganó con autoridad y sueña con ser candidato en la Primera Nacional

Los Andes se impuso por 2 a 0 sobre Racing de Córdoba por la fecha número 15 de la Primera Nacional. El Milrayitas anotó por intermedio de Julián Rodríguez Vuotto y Julián Navas en el segundo tiempo para agigantar la ilusión de sus hinchas que coparon el Eduardo Gallardón.

En el Día Mundial del Hincha de Los Andes, la fiesta fue completa en Lomas de Zamora. De todos modos, en los primeros minutos, Racing de Córdoba intentó plantarse bien arriba y casi abre el marcador. A los 8 minutos, el arquero de Los Andes, Sebastián López, tapó una pelota clave que pudo cambiar la tarde.

Después de ese susto, el juego se volvió muy trabado y peleado en la mitad de la cancha. Tal fue así que Los Andes aparecía como un equipo desconectado y que no podía arrimar peligro al arco contrario.

Los Andes reaccionó en el segundo tiempo

En el complemento, Los Andes tuvo otra actitud con el ingreso de Franco Rodríguez por Sergio Ortíz y empezó a tener mayor protagonismo de mitad de cancha en adelante. La sorpresa que no tuvo en la primera parte, comenzó a tenerla en la segunda mitad y de esa manera se empezaba a ver un equipo con otra actitud.

Tal fue así que a los 11 minutos, iba a llegar la apertura del marcador. Luego de un pase preciso de Gabriel Cañete, apareció por sorpresa Peter Grance quien envió un centro atrás para la entrada de Julián Rodríguez Vuotto y el defensor marcó el 1 a 0 tras una serie de rebotes en el área. Luego, a los 22 minutos Los Andes iba a sentenciar el partido con una entrada en solitario de Julián Navas, tras un cabezazo de Mauricio Asenjo que desvió el arquero. Era el 2 a 0 y delirio del pueblo Milrayitas.

Escolta y con la ilusión intacta

Con este triunfo, Los Andes sumó su sexta victoria en el campeonato y estiró su gran racha positiva. El conjunto de Lomas de Zamora aprovechó su localía y se ubicó como el único escolta de la Zona A.

En la próxima fecha, el equipo de Leonardo Lemos buscará subirse a la punta cuando visite a All Boys en Floresta. Por ahora, se ubica segundo con 24 puntos, a uno del líder Ciudad Bolívar, aunque todavía deben jugar Colón y Morón este domingo. De todos modos, el pueblo lomense se ilusiona con ser protagonista en la Primera Nacional.