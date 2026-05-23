sábado 23 de mayo de 2026
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23 de mayo de 2026
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Los Andes venció a Racing de Córdoba con autoridad y se ilusiona

Los Andes le ganó por 2 a 0 a Racing de Córdoba con goles de Julián Rodríguez Vuotto y Julián Navas por la fecha número 15 de la Primera Nacional.

Julián Navas sentencia el partido en favor de Los Andes.

Julián Navas sentencia el partido en favor de Los Andes.

Julián Navas sentencia el partido en favor de Los Andes.

Julián Navas sentencia el partido en favor de Los Andes.

Julián Rodríguez Vuotto abrió la cuenta para Los Andes en el Gallardón.

Julián Rodríguez Vuotto abrió la cuenta para Los Andes en el Gallardón.

Julián Rodríguez Vuotto abrió la cuenta para Los Andes en el Gallardón.

Julián Rodríguez Vuotto abrió la cuenta para Los Andes en el Gallardón.

Rodríguez Vuotto marca el primero para Los Andes.

Rodríguez Vuotto marca el primero para Los Andes.

Rodríguez Vuotto marca el primero para Los Andes.

Rodríguez Vuotto marca el primero para Los Andes.

Los Andes y Racing de Córdoba no se sacan diferencias en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Racing de Córdoba no se sacan diferencias en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Racing de Córdoba no se sacan diferencias en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Racing de Córdoba no se sacan diferencias en el Eduardo Gallardón.

Los Andes y Racing de Córdoba empatan sin goles al término del primer tiempo.

Los Andes y Racing de Córdoba empatan sin goles al término del primer tiempo.

Los Andes y Racing de Córdoba empatan sin goles al término del primer tiempo.

Los Andes y Racing de Córdoba empatan sin goles al término del primer tiempo.

EN VIVO

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Los Andes ganó con autoridad y sueña con ser candidato en la Primera Nacional

Los Andes se impuso por 2 a 0 sobre Racing de Córdoba por la fecha número 15 de la Primera Nacional. El Milrayitas anotó por intermedio de Julián Rodríguez Vuotto y Julián Navas en el segundo tiempo para agigantar la ilusión de sus hinchas que coparon el Eduardo Gallardón.

En el Día Mundial del Hincha de Los Andes, la fiesta fue completa en Lomas de Zamora. De todos modos, en los primeros minutos, Racing de Córdoba intentó plantarse bien arriba y casi abre el marcador. A los 8 minutos, el arquero de Los Andes, Sebastián López, tapó una pelota clave que pudo cambiar la tarde.

Después de ese susto, el juego se volvió muy trabado y peleado en la mitad de la cancha. Tal fue así que Los Andes aparecía como un equipo desconectado y que no podía arrimar peligro al arco contrario.

Los Andes reaccionó en el segundo tiempo

En el complemento, Los Andes tuvo otra actitud con el ingreso de Franco Rodríguez por Sergio Ortíz y empezó a tener mayor protagonismo de mitad de cancha en adelante. La sorpresa que no tuvo en la primera parte, comenzó a tenerla en la segunda mitad y de esa manera se empezaba a ver un equipo con otra actitud.

Tal fue así que a los 11 minutos, iba a llegar la apertura del marcador. Luego de un pase preciso de Gabriel Cañete, apareció por sorpresa Peter Grance quien envió un centro atrás para la entrada de Julián Rodríguez Vuotto y el defensor marcó el 1 a 0 tras una serie de rebotes en el área. Luego, a los 22 minutos Los Andes iba a sentenciar el partido con una entrada en solitario de Julián Navas, tras un cabezazo de Mauricio Asenjo que desvió el arquero. Era el 2 a 0 y delirio del pueblo Milrayitas.

Escolta y con la ilusión intacta

Con este triunfo, Los Andes sumó su sexta victoria en el campeonato y estiró su gran racha positiva. El conjunto de Lomas de Zamora aprovechó su localía y se ubicó como el único escolta de la Zona A.

En la próxima fecha, el equipo de Leonardo Lemos buscará subirse a la punta cuando visite a All Boys en Floresta. Por ahora, se ubica segundo con 24 puntos, a uno del líder Ciudad Bolívar, aunque todavía deben jugar Colón y Morón este domingo. De todos modos, el pueblo lomense se ilusiona con ser protagonista en la Primera Nacional.

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Final del partido

Los Andes le ganó 2 a 0 a Racing de Córdoba por la fecha número 15 de la Primera Nacional

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!!GOOOOL DE LOS ANDES¡¡

Luego de un cabezazo de Asenjo apareció Julián Navas para empujarla y poner el 2 a 0 para Los Andes. Explota el Gallardón.

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Los Andes cerca del segundo

Mauricio Asenjo casi marca el segundo tanto con un cabezazo para el Milrayitas. Casi se pone 2 a 0 arriba.

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¡¡GOOOOL DE LOS ANDES!!

Luego de una buena combinación en ataque del Milrayitas, un centro atrás de Peter Grance encontró a Julián Rodríguez Vuotto quien remató y tras un desvio descolocó al arquero para marcar el 1 a 0.

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Comienza el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Los Andes y Racing de Córdoba en el Eduardo Gallardón

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Los Andes y Racing de Córdoba no se sacan diferencias

Al término del primer tiempo, el Milrayitas no puede con los cordobeses en una floja producción en Lomas de Zamora. Fue una primera parte deslucida, en la cual Los Andes no tuvo muchas ideas y, hasta el momento, está dejando dos puntos en el camino en su lucha por los primeros puestos. Por su parte, Racing de Córdoba fue más y sólo le faltó el gol. Por ahora es 0 a 0 por la fecha número 15 de la Primera Nacional.

los andes vs racing de cordoba
Los Andes y Racing de Córdoba empatan sin goles al término del primer tiempo.

Los Andes y Racing de Córdoba empatan sin goles al término del primer tiempo.

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Final del primer tiempo

Los Andes y Racing de Córdoba empatan 0 a 0 en el Eduardo Gallardón

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Los Andes queda descompensado en defensa

El Milrayitas no encuentra el equilibrio deseado y por momentos la pasa mal ante Racing de Córdoba. El equipo de Leonardo Lemos sale jugando desde el fondo con Gabriel Cañete pero se encuentra errático y sin ideas de mitad de cancha para adelante. Flojo partido de Los Andes en este primer tiempo.

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Se salvó Los Andes

Luego de una mala salida de Gabriel Cañete, interceptó Leandro Córdoba, quien quedó mano a mano con el arquero y Sebastián López se hizo gigante en el mano a mano.

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Racing de Córdoba tuvo la primera de peligro

La visita llegó al arco de Los Andes con un remate de Matías Machado que controló Sebastián López. Fue la primera aproximación del conjunto cordobés.

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Comenzó el partido

Ya juegan Los Andes y Racing de Córdoba por la fecha número 15 de la Primera Nacional

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Ya se viene Los Andes ante Racing de Córdoba

Formaciones confirmadas

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo, Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

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Racing de Córdoba: Brian Olivera; Raúl Chamorro, Lautaro Ávila, Tomás Kummer, Emanuel Díaz; Santiago Rinaudo, Alan Olinick, Luciano Viano, Leandro Córdoba; Matías Machado, Pablo Chavarría. DT: Ramiro Torres - Pablo Motta.

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Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Eduardo Gallardón

TV: LPF Play

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