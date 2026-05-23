Lourdes Sánchez dio positivo del test alcoholemia: la altísima multa que pagó

Lourdes Sánchez quedó en el centro de la polémica luego de un polémico episodio ocurrido en Corrientes , donde se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura provincial, luego de un control vehicular cuyo examen de alcoholemia le diera positivo.

De acuerdo a lo trascendido y que repercutió en las redes sociales, el test realizado por agentes de tránsito habría arrojado 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima de lo permitido para ponerse frente al volante.

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Luego de conocerse el resultado, las autoridades avanzaron con el secuestro preventivo del vehículo en el que circulaba la bailarina que supo brillar en ShowMatch.

Inspectores de la Dirección de Tránsito interceptaron el auto y, luego de completar el procedimiento, el rodado fue trasladado en grúa hacia un depósito municipal, donde permaneció retenido durante un par de días.

image Lourdes Sanchez, complicada.

Luego del escándalo, Lourdes Sánchez se presentó personalmente ante el Tribunal de Faltas para regularizar la situación y logar la liberación de su auto.

Para recuperar el vehículo retenido, la pareja del Chato Prada debió abonar una multa de $665 mil pesos. El episodio generó una fuerte repercusión en Corrientes y volvió a instalar el debate sobre el consumo de alcohol al volante.