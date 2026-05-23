sábado 23 de mayo de 2026
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23 de mayo de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será la "escena salvaje" de Madonna en la nueva temporada de The Studio

Bryan Cranston compartirá un fuerte momento junto con Madonna en esta nueva entrega de la serie de Apple TV.

Las confesiones de Madonna.
Las confesiones de Madonna.

"En la próxima temporada de la serie, haré algo delante de Madonna", afirmó Cranston. "En una prueba de verdad o reto, y es un reto. Hago algo que puede disparar mucho mi credibilidad callejera o destruir mi carrera. Una de las dos cosas", sostuvo. "Pero te aseguro que acabaréis diciendo: '¡Dios mío!'. Vais a estar viéndolo así", añadió el protagonista de Breaking Bad.

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Una escena de Madonna que se las trae

Bryan Cranston dió a entender que la secuencia filmada junto con Madonna en la temporada 2 de The Studio será memorable e impactante.

"Es una persona extraordinaria. Quiero decir, es Madonna", declaró Cranston. "Es una de las personas más famosas del mundo entero. Estábamos en Venecia, Italia, rodando dos episodios allí. Fue uno de esos momentos que no te llegas a creer. Piensas: '¡Mira dónde estamos, con Madonna!'", sentenció el actor.

“Trabaja muy duro. Su ética de trabajo es increíble", continuó Cranston, que volvió a interpretar a Hal en el regreso de Malcolm in the Middle. "

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