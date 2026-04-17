Madonna regresa a la música de "pista de baile" con su nuevo disco

Madonna, con nuevo disco.

Madonna anunció que lanzará el próximo 3 de julio su nuevo y esperado álbum, “Confessions On a Dance Floor. Part II”, continuación de su disco de 2005 y que supone su regreso a Warner y a la música de "pista de baile".

La cantante había borrado todos los mensajes de su cuenta de Instagram y puso como foto de perfil una imagen suya, borrosa, con la frase 'Time goes by so slowly...', uno de los versos de la canción “Hung Up”, del primer “Confessions”.

image Nuevo disco de Madonna. Madonna adelanta su nuevo disco En un comunicado, Madonna señaló que cuando empezó a trabajar con Stuart Price en este disco, su manifiesto era: "Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos".

"Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Rapear es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines", agrega la cantante.

Además la artista resaltó en las redes sociales que el sonido, la luz y la vibración "remodelan nuestras percepciones" y "nos sumergen en un estado de trance". El pasado septiembre la propia Madonna ya había anunciado que grabaría este álbum con Warner, la discográfica que hizo de ella la gran diva del pop.

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