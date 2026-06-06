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6 de junio de 2026
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Así será la muestra "Mafalda Inmersiva" que llega a Buenos Aires

El Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires recibirá una muestra sobre Mafalda, que permitirá recorrer el universo creador por Quino.

Se viene una nueva muestra de Mafalda.&nbsp;

Se viene una nueva muestra de Mafalda. 

La propuesta "Mafalda Inmersiva" abrirá sus puertas en octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una muestra de 1.300 metros cuadrados que permitirá a los visitantes recorrer físicamente el universo de la niña creada por Quino.

Con una duración aproximada de una hora, la experiencia estará compuesta por 15 salas temáticas inspiradas en los personajes, escenarios y reflexiones que hicieron famosa a la tira publicada entre 1964 y 1973.

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Caminar en el mundo de Mafalda

La propuesta busca que el público pueda caminar literalmente dentro del mundo de Mafalda. Para lograrlo combinará tecnología de última generación con escenografías especialmente diseñadas para recrear la esencia de la historieta.

Entre los recursos utilizados habrá video mapping de alta resolución, proyecciones de 360 grados con sonido envolvente, pantallas táctiles interactivas, esculturas de los personajes en tamaño real y experiencias de realidad virtual multiusuario.

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El mundo de Mafalda, en una muestra.

El mundo de Mafalda, en una muestra.

Según los creadores, las animaciones fueron desarrolladas respetando cada dibujo y cada texto original, de manera que las clásicas tiras cobren movimiento sin alterar la identidad visual ni narrativa de Quino.

También destacan que la muestra fue pensada tanto para quienes crecieron leyendo las aventuras de Mafalda como para las nuevas generaciones que recién comienzan a descubrir al personaje.

Por ese motivo, además de las salas principales, habrá espacios especialmente diseñados para niños, con juegos y propuestas interactivas vinculadas al universo de la historieta.

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