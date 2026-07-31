Se confirmó que Los Andes recibirá a Ferro con público visitante: los detalles a saber

Los Andes vs. Ferro se jugará con público de ambos equipos.

El estadio Eduardo Gallardón se vestirá del gala y el domingo 9 de agosto vivirá una jornada especial en el encuentro que Los Andes disputará ante Ferro por la fecha 24 de la Primera Nacional. Y no es para menos. La AFA confirmó que este compromiso se disputará con hinchas de ambas instituciones, en una decisión que es celebrada por ambos clubes.

La confirmación que llegó en simultáneo. El Milrayitas, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, festejó la noticia e invitó a sus hinchas a realizar "una verdadera fiesta" en las tribunas, mientras que el conjunto de Caballito, por su parte, brindó información sobre la venta de entradas: el costo de las mismas será de $40.000.

"El próximo domingo 9 de agosto, cuando recibamos a Club Ferro Carril Oeste, volverán los hinchas visitantes. Será una jornada especial, de esas que quedan en el recuerdo", celebró el club de Lomas de Zamora en su comunicado, aunque inmediatamente aclaró: "La verdadera fiesta, como siempre, la hacemos nosotros. La hacemos entre todos, con un Gallardón repleto alentando al Milrayitas".

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El próximo domingo 9 de agosto, cuando recibamos a Club Ferro Carril Oeste, volverán los hinchas visitantes. Será una jornada especial, de esas que quedan en el recuerdo.



Pero la verdadera fiesta, como siempre,… pic.twitter.com/QNe6aUYcUd — Club Los Andes (@clublosandes) July 31, 2026 Vale aclarar que en esta temporada, a través de una medida impulsada por la AFA, se habilitó el ingreso de público visitante en diferentes partidos de la Primera Nacional. El primer partido que se jugó con público visitante fue el que disputó Temperley ante Colegiales en Munro y ahora, después de varios encuentros exitosos, se viene el primero en Lomas de Zamora.

"Si querés a Los Andes, tenés que venir. Es el momento de acompañar al equipo, de encontrarnos en nuestra casa y de demostrar, una vez más, la pasión que nos une. El domingo 9 de agosto, todos al Gallardón. ¡Vivamos una verdadera fiesta del fútbol!", remarcó la entidad milrayitas. Los detalles del partido entre Los Andes y Ferro: cantidad de hinchas, ubicación y demás cuestiones Hasta el momento, todavía sin confirmación oficial, las informaciones extraoficiales indican que los hinchas del Verde se ubicarán en la tribuna "Familia Da Graca", al lado de la platea principal y que se encuentra al costado del colegio Ejército de Los Andes.

Por el momento se pondrán a la venta 1.500 entradas y después, de acuerdo a la demanda que exista, se analizará la posibilidad de aumentar la cantidad.

Los tickets se podrán adquirir a través del siguiente link: https://losandes.global.fan/eventos/los-andes-vs-ferro-09-aug-2026-23

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