Daniel Franco tras el empate de Los Andes: "Se habló mucho en la previa"

Los Andes empató con Deportivo Madryn sin goles en un partido áspero, luchado y sobre todo muy hablado que tenía el antecedente fresco del jugado en la Patagonia hace poco más de un mes. En eso puntualizó Daniel Franco , además de sostener la buena campaña del equipo, uno de los protagonistas de la Primera Nacional.

El defensor, en diálogo con LPF Play, calificó que el partido fue “duro” y subrayó que la previa se habló “de más” y eso condicionó. “Lamentablemente se habló mucho en la previa por lo que había sido el partido allá. Creo también a veces los árbitros se atajan, porque ya en la primera jugada empezaban a hablarnos mal”, aseguró.

Qué pasó en Puerto Madryn. Los Andes perdió 2-1, lo ganaba tras la tempranera expulsión de Mauricio Asenjo , se lo dieron vuela, falló un penal y, sobre el final, también vio la tarjeta roja Peter Grance.

Daniel Franco analizó que todo lo que rodeó al partido disputado en el estadio Eduardo Gallardón fue “innecesario porque uno trata de pensar en jugar bien al fútbol. Es lo que caracteriza a este equipo y hoy en día a este club, priorizamos intentar jugar bien a la pelota, hacer valer nuestra idea, lo hicimos gran parte del partido, por eso creo que merecimos más, fuimos los que generamos chances, no nos generaron ninguna de peligro. Terminamos en un 0-0, merecíamos una victoria para atacar a la mayoría de los que están arriba”.

Mantenerse en el pelotón

El equipo conducido por Leonardo Lemos se ubica en el 5º puesto de la zona A, donde Deportivo Morón goleó en el Oeste 4-0 al líder Ferro -llevaba 11 sin perder, con seis triunfos consecutivos- y se puso a cinco unidades con un partido menos. Colón de Santa Fe cayó 1-0 como local ante Chaco For Ever y Ciudad de Bolívar había derrotado a Estudiantes 2-1, en Caseros, para superar a Los Andes -que debe el encuentro de la fecha pasada con Defensores de Belgrano-.

El oriundo de Granadero Baigorria no solo destacó la entrega de Los Andes en este partido sino en “todo el torneo” que viene realizando, porque “a pesar muchas veces de las adversidades el equipo siempre puso el pecho, siempre salió adelante con nuestra idea de juego, tratar de marcarla bien, por eso estamos donde estamos”.

Próxima parada: Salta

“Somos un plantel bastante corto, con muchos lesionados y expulsados. Así y todo, estamos peleado arriba, un gran mérito de todos”, reconoció uno de los puntales defensivos.

En Lomas, Los Andes-Central Norte finalizaron 0-0.

Sin Gabriel Cañete y Mauricio Asenjo, pero con el retorno de Julián Navas, la próxima parada tendrá como destino el Norte argentino, donde visitará a Central Norte de Salta, que está último, pero para Daniel Franco eso no dice nada.

“Una plaza complicada. No vienen muy bien, pero ir a jugar allá no es fácil, como con ningún rival de la categoría. Todos son muy difíciles, desde el primero de la tabla hasta el último, pero con nuestra idea, con nuestro trabajo vamos a intentar sacar un buen resultado para seguir peleando ahí arriba”, cerró el defensor de Los Andes.